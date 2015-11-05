Двоє волинян подолали ультрамарафон у США. ФОТО

Двоє волинян подолали ультрамарафон у США. ФОТО
Волиняни Богдан Ушарук та Павло Ковальський подолали 47-ий Марафон морської піхоти США.

Про це розповіли в обласному центрі фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".

Сьогодні, 31 жовтня, на забігах, які проходили у Вашингтоні Ушарук подолав ультрамарафон дистанцією 50 км.

Це перший українець, який виконав тут таку дистанцію.
Двоє волинян подолали ультрамарафон у США. ФОТО

Ковальський пробіг 42 км і теж гідно продемонстрував свою незламність.

Свій забіг українці присвятили тим, хто зараз на передовій, усім Героям російсько-української війни та ще чотирьом воїнам, які теж готувалися до забігу, але загинули у боях за Україну.
Двоє волинян подолали ультрамарафон у США. ФОТО

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Теги: ультрамарафон, волиняни, США
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