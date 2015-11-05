Двоє волинян подолали ультрамарафон у США. ФОТО

Богдан Ушарук та Павло Ковальський подолали 47-ий Марафон морської піхоти США.



Про це



Сьогодні, 31 жовтня, на забігах, які проходили у Вашингтоні Ушарук подолав ультрамарафон дистанцією 50 км.



Це перший українець, який виконав тут таку дистанцію.



Ковальський пробіг 42 км і теж гідно продемонстрував свою незламність.



Свій забіг українці присвятили тим, хто зараз на передовій, усім Героям російсько-української війни та ще чотирьом воїнам, які теж готувалися до забігу, але загинули у боях за Україну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянитаподолали 47-ий Марафон морської піхоти США.Про це розповіли в обласному центрі фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт".Сьогодні, 31 жовтня, на забігах, які проходили у Вашингтоні Ушарук подолав ультрамарафон дистанцією 50 км.Це перший українець, який виконав тут таку дистанцію.Ковальський пробіг 42 км і теж гідно продемонстрував свою незламність.Свій забіг українці присвятили тим, хто зараз на передовій, усім Героям російсько-української війни та ще чотирьом воїнам, які теж готувалися до забігу, але загинули у боях за Україну.

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