З 1 листопада наркотичні ліки почнуть відпускати за е-рецептом

З 1 листопада наркотичні ліки почнуть відпускати за е-рецептом
З 1 листопада відпуск наркотичних (психотропних) лікарських засобів почне здійснюватися за електронним рецептом. Йдеться про лікарські засоби, обіг яких є суворо обмеженим на державному рівні. Нині ці препарати можна придбати в аптеці виключно за рецептом на спеціальному бланку форми № 3.

Про це інформують в МОЗ.

У медичній практиці ці ліки застосовуються, зокрема, і для знеболення больових симптомів у пацієнтів, які проходять складне лікування. До прикладу, для пацієнтів із онкологічними захворюваннях, тяжкими травмами, серцево-судинними захворюваннями, а також при наданні паліативної допомоги.

Для покращення доступу до цих ліків, а також посилення контролю за їх обігом в Україні впроваджується електронний рецепт.

Отримати електронний рецепт на наркотичний (психотропний) лікарський засіб можна на прийомі в лікаря, що відповідає за лікування пацієнта. Це може бути як сімейний лікар, так і вузькопрофільний спеціаліст – хірург, онколог чи невролог. Втім, якщо лікар поки не працює з ЕСОЗ або є технічні складнощі, пов'язані з відсутністю електроенергії тощо, на перехідному періоді він зможе виписати пацієнту паперовий рецепт на спеціальному рецептурному бланку.

Для отримання е-рецепта потрібно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоровʼя. Проте зауважимо, що для отримання е-рецепта не обовʼязково мати декларацію з сімейним лікарем.

З випискою електронного рецепта пацієнту надійде смс із номером електронного рецепта та унікальним кодом підтвердження, які необхідно повідомити фармацевту в аптеці для отримання препаратів, призначених за рецептом. Термін дії такого рецепта становить 10 днів від дня його виписування.

При цьому в разі затяжного чи хронічного захворювання або за необхідності продовжити лікування, пацієнт може отримати повторний електронний рецепт на потрібні ліки дистанційно, звернувшись до свого лікуючого лікаря телефоном. Виняток – призначення ліків при проведенні замісної підтримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. У такому випадку пацієнти можуть отримати е-рецепт тільки на фізичному прийомі.

Як і при фізичному прийомі, при отриманні е-рецепта дистанційно пацієнт отримає смс-повідомлення з номером рецепта та кодом його погашення.

Отримати наркотичний лікарський препарат за рецептом як і раніше можна в тій аптеці, яка має відповідну ліцензію на відпуск наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

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Теги: психотропи, аптека, ліки
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