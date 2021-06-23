Ліфт у Луцьку, який пошкодили під час знеструмлення, досі не працює

Ліфт у Луцьку, який пошкодили під час знеструмлення, досі не працює
Ліфт в одній з багатоповерхівок у Луцьку, де хтось зламав двері, щоб вибратися із зупиненого через знеструмлення досі не працює.

Про це Суспільному розповіла інженерка житлово-комунального підприємства, що обслуговує цей будинок Лілія Якобчук.

Ліфт знаходить в одному з будинків в мікрорайоні ЛПЗ. У підйомнику виламані двері, людину, яка це зробила не встановили, – каже Лілія Ткачук. Додає: до цього інциденту таких випадків на їх дільниці не було.

З її слів, працівники підприємства "Волиньліфт" складуть суму збитків, і швидше, за все мешканці будуть оплачувати ремонт підйомника самостійно.

За словами заступника директора житлово-комунального підприємства №2 Андрія Білана, усього у будинках мікрорайону ЛПЗ – 88 ліфтів. У зв’язку з тим, що були пошкоджені електромережі в мікрорайоні ЛПЗ, минулого тижня зупиняли роботу 16 з них.
Ліфт у Луцьку, який пошкодили під час знеструмлення, досі не працює

"Поступають заявки, що люди застрягають у ліфтах. Я прошу, щобне панікували, є мобільні телефони. Наша диспетчерська служба комунікує з "Волиньліфтом", – каже Андрій Білан.

Упродовж двох днів минулого тижня у ліфтах обласного центру застрягло орієнтовно 120 лучан, розповідав керівник підприємства "Волиньліфт" Андрій Ткачук. Точної цифри станом на сьогодні він не назвав.

Загалом працівники підприємства "Волиньліфт" обслуговують сімсот підйомників в обласному центрі. Аварійна бригада, яка виїздить визволяти з підйомників пасажирів, усього одна.

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Теги: Ліфт, Луцьк
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