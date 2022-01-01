Поранений захисник з Волині потребує допомоги

Поранений захисник з Волині потребує допомоги
Тяжкі травми на війні отримав мешканець селища Любешів на Волині Володимир Павлік. Шлях лікування та реабілітації – доволі довгий і нелегкий.

Про це пише районна газета «Нове життя».

Трапилося лихо із Володимиром Миколайовичем 23 вересня на самій передовій фронту. В результаті травм, одержаних від ворожого обстрілу, воїну ампутували руку й ногу. Крім того, у бійця тяжкий відкритий перелом нижньої та верхньої щелеп та інші травми. Наш земляк уже переніс не одну операцію. Та й загалом на нього чекає тривалий курс лікування і реабілітації.

Тож кожен із нас може допомогти мужньому воїну, котрий ризикував життям заради усіх українців. Бо ж Володимир Павлік тривалий час мужньо стояв на захисті рубежів рідної землі. Має більше десяти років стажу в Прикордонній службі України, є учасником бойових дій. А коли в лютому відбулося повномасштабне вторгнення Росії, сам пішов у військкомат, аби знову боронити Батьківщину від путінського ворога. Воював у найгарячіших точках: на Харківщині, у Бахмуті, де й отримав травми.

Підтримати захисника можна, перерахувавши кошти на картку ПриватБанку 4149499805632658 (Павлік Володимир Миколайович).

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Теги: Волинь, захисник, допомога
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