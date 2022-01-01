У Путіна є не менше трьох двійників, – Буданов
Сьогодні, 22:10
Російський президент Володимир Путін має не менше трьох двійників. Всім їм для більшої подібності робили пластичні операції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки, яке цитує інтерв'ю начальника Кирила Буданова для Daily Mail.
За його словами, раніше вже виявляли двійників Путіна, які заміняли його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.
"Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з'являються, але скільки їх, ми не знаємо. Вони все робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони є унікальними для кожної людини", - зазначив Буданов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки, яке цитує інтерв'ю начальника Кирила Буданова для Daily Mail.
За його словами, раніше вже виявляли двійників Путіна, які заміняли його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.
"Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з'являються, але скільки їх, ми не знаємо. Вони все робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони є унікальними для кожної людини", - зазначив Буданов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Лукашенко оголосив про плани створення спільних із Росією «навчально-бойових центрів»
Сьогодні, 22:27
У Путіна є не менше трьох двійників, – Буданов
Сьогодні, 22:10
Поранений захисник з Волині потребує допомоги
Сьогодні, 21:43
З 1 листопада наркотичні ліки почнуть відпускати за е-рецептом
Сьогодні, 20:22
Медіа