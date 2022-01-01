Історії, що надихають: добрі новини від ВолиньPost за 31 жовтня
31 жовтень, 23:30
Щоразу тішимось, коли добрих новин багато. Герої цих історій – українці та українки, які наближають нашу перемогу. Про них і згадуємо у постійній рубриці. Наприклад, сьогодні, 31 жовтня, ми писали про таке:
Прапор України з підписами Залужного та Зеленського продали в США за 69 тисяч доларів
В США на аукціоні продали прапор України, підписаний президентом Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
“Придбала цей скарб власниця логістичної компанії у Чикаго. Українка з Івано-Франківщини, яка з першого дня великої війни допомагає нашій країні”, - пише журналістка Наталя Островська.
Вона підкреслила, що всі отримані гроші підуть на допомогу Україні.
Сьогодні ППО збила 44 із понад пів сотні російських ракет
Сьогодні вранці, 31 жовтня, протиповітряна оборона України збила 44 із понад 50 російських ракет. Дякуємо ЗСУ!
ЗСУ за добу знищили 620 окупантів, літак і гелікоптер
Станом на 31 жовтня ЗСУ вже ліквідували 71 820 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 71 820 (+620) осіб,
танків ‒ 2 686 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 485 (+32) од,
артилерійських систем – 1 728 (+4) од,
РСЗВ – 383 (+0) од,
засобів ППО ‒ 197 (+0) од,
літаків – 275 (+1) од,
гелікоптерів – 253 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 413 (+1) од,
крилатих ракет ‒ 352 (+0) од,
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 128 (+8) од,
спеціальної техніки ‒ 154 (+0).
Волинь отримала більше тисячі ноутбуків для вчителів
У межах домовленостей Міносвіти з компанією «Google» та ЮНЕСКО педагоги країни одержують електронні девайси для забезпечення освітнього процесу. Так, днями Волинь отримала 1 283 ноутбуки для вчителів.
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Шили устілки, розвантажувальні жилети, а нині – плащі. У селищі Луків, що на Ковельщині, місцеві жительки не втомлюються працювати заради перемоги. Від початку повномасштабної війни переробили силу-силенну роботи, аби допомогти українським захисникам та захисницям. Ба більше, жінки не зупинятимуться й коли Україна переможе, бо, кажуть, треба подбати про тих, хто країну відбудовуватиме.
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У теробороні Волині служить снайпер «Давид» з бельгійською вівчаркою
Старший лейтенант Геннадій В’ячеславович, позивний «Давид», служить у 100-тій Окремій Бригаді Територіальної Оборони. За військово-обліковою спеціальністю він – снайпер.
На захист України чоловік став 25 лютого. А невдовзі до тієї самої роти «мобілізувався» й чистокровний бельгійський вівчар Мерлін (цю породу ще називають малінуа).
"Сам пристав до нашого підрозділу, сам вибрав хазяїна, який буде ним опікуватися. Як ви вже, напевно, здогадалися – мене… Отепер ми з ним службу тарабанимо разом!" – жартівливо розповідає «Давид».
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Прапор України з підписами Залужного та Зеленського продали в США за 69 тисяч доларів
В США на аукціоні продали прапор України, підписаний президентом Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
“Придбала цей скарб власниця логістичної компанії у Чикаго. Українка з Івано-Франківщини, яка з першого дня великої війни допомагає нашій країні”, - пише журналістка Наталя Островська.
Вона підкреслила, що всі отримані гроші підуть на допомогу Україні.
Сьогодні ППО збила 44 із понад пів сотні російських ракет
Сьогодні вранці, 31 жовтня, протиповітряна оборона України збила 44 із понад 50 російських ракет. Дякуємо ЗСУ!
ЗСУ за добу знищили 620 окупантів, літак і гелікоптер
Станом на 31 жовтня ЗСУ вже ліквідували 71 820 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 71 820 (+620) осіб,
танків ‒ 2 686 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 485 (+32) од,
артилерійських систем – 1 728 (+4) од,
РСЗВ – 383 (+0) од,
засобів ППО ‒ 197 (+0) од,
літаків – 275 (+1) од,
гелікоптерів – 253 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 413 (+1) од,
крилатих ракет ‒ 352 (+0) од,
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 128 (+8) од,
спеціальної техніки ‒ 154 (+0).
Волинь отримала більше тисячі ноутбуків для вчителів
У межах домовленостей Міносвіти з компанією «Google» та ЮНЕСКО педагоги країни одержують електронні девайси для забезпечення освітнього процесу. Так, днями Волинь отримала 1 283 ноутбуки для вчителів.
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Шили устілки, розвантажувальні жилети, а нині – плащі. У селищі Луків, що на Ковельщині, місцеві жительки не втомлюються працювати заради перемоги. Від початку повномасштабної війни переробили силу-силенну роботи, аби допомогти українським захисникам та захисницям. Ба більше, жінки не зупинятимуться й коли Україна переможе, бо, кажуть, треба подбати про тих, хто країну відбудовуватиме.
Аби прочитати історію повністю, натисніть на заголовок
У теробороні Волині служить снайпер «Давид» з бельгійською вівчаркою
Старший лейтенант Геннадій В’ячеславович, позивний «Давид», служить у 100-тій Окремій Бригаді Територіальної Оборони. За військово-обліковою спеціальністю він – снайпер.
На захист України чоловік став 25 лютого. А невдовзі до тієї самої роти «мобілізувався» й чистокровний бельгійський вівчар Мерлін (цю породу ще називають малінуа).
"Сам пристав до нашого підрозділу, сам вибрав хазяїна, який буде ним опікуватися. Як ви вже, напевно, здогадалися – мене… Отепер ми з ним службу тарабанимо разом!" – жартівливо розповідає «Давид».
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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