Історії, що надихають: добрі новини від ВолиньPost за 31 жовтня

Щоразу тішимось, коли добрих новин багато. Герої цих історій – українці та українки, які наближають нашу перемогу. Про них і згадуємо у постійній рубриці. Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:В США на аукціоні продали прапор України, підписаний президентомта Головнокомандувачем ЗСУ“Придбала цей скарб власниця логістичної компанії у Чикаго. Українка з Івано-Франківщини, яка з першого дня великої війни допомагає нашій країні”, - пише журналісткаВона підкреслила, що всі отримані гроші підуть на допомогу Україні.Сьогодні вранці, 31 жовтня, протиповітряна оборона України збила 44 із понад 50 російських ракет. Дякуємо ЗСУ!Станом на 31 жовтня ЗСУ вже ліквідували 71 820 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 71 820 (+620) осіб,танків ‒ 2 686 (+14) од,бойових броньованих машин ‒ 5 485 (+32) од,артилерійських систем – 1 728 (+4) од,РСЗВ – 383 (+0) од,засобів ППО ‒ 197 (+0) од,літаків – 275 (+1) од,гелікоптерів – 253 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 413 (+1) од,крилатих ракет ‒ 352 (+0) од,кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4 128 (+8) од,спеціальної техніки ‒ 154 (+0).У межах домовленостей Міносвіти з компанією «Google» та ЮНЕСКО педагоги країни одержують електронні девайси для забезпечення освітнього процесу. Так, днями Волинь отримала 1 283 ноутбуки для вчителів.Шили устілки, розвантажувальні жилети, а нині – плащі. У селищі Луків, що на Ковельщині, місцеві жительки не втомлюються працювати заради перемоги. Від початку повномасштабної війни переробили силу-силенну роботи, аби допомогти українським захисникам та захисницям. Ба більше, жінки не зупинятимуться й коли Україна переможе, бо, кажуть, треба подбати про тих, хто країну відбудовуватиме.Старший лейтенант, позивний «Давид», служить у 100-тій Окремій Бригаді Територіальної Оборони. За військово-обліковою спеціальністю він – снайпер.На захист України чоловік став 25 лютого. А невдовзі до тієї самої роти «мобілізувався» й чистокровний бельгійський вівчар Мерлін (цю породу ще називають малінуа)."Сам пристав до нашого підрозділу, сам вибрав хазяїна, який буде ним опікуватися. Як ви вже, напевно, здогадалися – мене… Отепер ми з ним службу тарабанимо разом!" – жартівливо розповідає «Давид».