Волинь отримала більше тисячі ноутбуків для вчителів
Сьогодні, 13:41
У межах домовленостей Міносвіти з компанією «Google» та ЮНЕСКО педагоги країни одержують електронні девайси для забезпечення освітнього процесу. Так, днями Волинь отримала 1 283 ноутбуки для вчителів.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Ноутбуки працюють на базі операційної системи Google Chrome OS, тому мають назву – хромбук.
Наразі їх забезпечують клавішами з українськими літерами та невдовзі передадуть до вчителів.
Найперше хромбуки одержать викладачі-переселенці та освітні заклади, де триває дистанційне навчання.
Слід зазначити, що проєкт є продовженням ініціативи «Ноутбук кожному вчителю», а його реалізація стала можливою завдяки домовленостям Міністерства освіти і науки України з компанією «Google» та за підтримки Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Ноутбуки працюють на базі операційної системи Google Chrome OS, тому мають назву – хромбук.
Наразі їх забезпечують клавішами з українськими літерами та невдовзі передадуть до вчителів.
Найперше хромбуки одержать викладачі-переселенці та освітні заклади, де триває дистанційне навчання.
Слід зазначити, що проєкт є продовженням ініціативи «Ноутбук кожному вчителю», а його реалізація стала можливою завдяки домовленостям Міністерства освіти і науки України з компанією «Google» та за підтримки Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО.
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