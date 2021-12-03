Волинь отримала більше тисячі ноутбуків для вчителів

Волинь отримала більше тисячі ноутбуків для вчителів
У межах домовленостей Міносвіти з компанією «Google» та ЮНЕСКО педагоги країни одержують електронні девайси для забезпечення освітнього процесу. Так, днями Волинь отримала 1 283 ноутбуки для вчителів.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Ноутбуки працюють на базі операційної системи Google Chrome OS, тому мають назву – хромбук.

Наразі їх забезпечують клавішами з українськими літерами та невдовзі передадуть до вчителів.

Найперше хромбуки одержать викладачі-переселенці та освітні заклади, де триває дистанційне навчання.

Слід зазначити, що проєкт є продовженням ініціативи «Ноутбук кожному вчителю», а його реалізація стала можливою завдяки домовленостям Міністерства освіти і науки України з компанією «Google» та за підтримки Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО.

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Теги: Волинь, ноутбуки, вчителі
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