Волинь отримала більше тисячі ноутбуків для вчителів





Про це Юрій Погуляйко.



Ноутбуки працюють на базі операційної системи Google Chrome OS, тому мають назву – хромбук.



Наразі їх забезпечують клавішами з українськими літерами та невдовзі передадуть до вчителів.



Найперше хромбуки одержать викладачі-переселенці та освітні заклади, де триває дистанційне навчання.



Слід зазначити, що проєкт є продовженням ініціативи «Ноутбук кожному вчителю», а його реалізація стала можливою завдяки домовленостям Міністерства освіти і науки України з компанією «Google» та за підтримки Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У межах домовленостей Міносвіти з компанією «Google» та ЮНЕСКО педагоги країни одержують електронні девайси для забезпечення освітнього процесу. Так, днями Волинь отримала 1 283 ноутбуки для вчителів.Про це повідомив голова Волинської ОВАНоутбуки працюють на базі операційної системи Google Chrome OS, тому мають назву – хромбук.Наразі їх забезпечують клавішами з українськими літерами та невдовзі передадуть до вчителів.Найперше хромбуки одержать викладачі-переселенці та освітні заклади, де триває дистанційне навчання.Слід зазначити, що проєкт є продовженням ініціативи «Ноутбук кожному вчителю», а його реалізація стала можливою завдяки домовленостям Міністерства освіти і науки України з компанією «Google» та за підтримки Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО.

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