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Ракетами та дронами уражені 18 об’єктів, переважно енергетичних, – Шмигаль

Ракетами та дронами уражені 18 об’єктів, переважно енергетичних, – Шмигаль
Російські терористи вкотре масовано атакували Україну. Їхня ціль - не військові об’єкти, а цивільна критична інфраструктура.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ракетами та дронами уражені 10 регіонів, де пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.

"Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50-и випущених по нашій території ракет збито 44. Дякую бійцям, які захищають наше небо. Також дякую енергетикам, які в ці хвилини ліквідовують наслідки російських атак. Ремонтні бригади працюють на повну потужність", - йдеться в повідомленні.

На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, аби всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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