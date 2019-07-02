На Волині «швидка» на смерть збила людину





Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині, від отриманих травм 58-річний чоловік помер на місці ДТП.



Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.



Триває слідство.



Наголошуємо, що наразі не всі дороги достатньо освітлені у темну пору доби. Тому закликаємо пішоходів та велосипедистів бути особливо обережними на дорогах увечері та вночі. Для своєї безпеки варто одягати світловідбиваючі елементи.



Зображення ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 29 жовтня, пізно увечері карета швидкої медичної допомоги збила велосипедиста у селі Тростянець.Як розповілиу секторі комунікації поліції Волині, від отриманих травм 58-річний чоловік помер на місці ДТП.Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.Триває слідство.

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