На Волині «швидка» на смерть збила людину

На Волині «швидка» на смерть збила людину
У суботу, 29 жовтня, пізно увечері карета швидкої медичної допомоги збила велосипедиста у селі Тростянець.

Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у секторі комунікації поліції Волині, від отриманих травм 58-річний чоловік помер на місці ДТП.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.

Триває слідство.

Наголошуємо, що наразі не всі дороги достатньо освітлені у темну пору доби. Тому закликаємо пішоходів та велосипедистів бути особливо обережними на дорогах увечері та вночі. Для своєї безпеки варто одягати світловідбиваючі елементи.

Зображення ілюстративне

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Теги: Волинь, ДТП, смерть, швидка
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