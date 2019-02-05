Донька потрапила у ДТП: пенсіонера з Луцька обдурили на 50 тисяч доларів

Донька потрапила у ДТП: пенсіонера з Луцька обдурили на 50 тисяч доларів
У четвер, 27 жовтня, до поліції із заявою про пограбування звернувся 81-річний житель Луцька.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Пенсіонер розповів, що йому зателефонували невідомі та сказали, що донька потрапила у ДТП і потрібні гроші на операцію. Через декілька хвилин після дзвінка до потерпілого прийшов незнайомець.

Заявник впустив чоловіка до квартири, дістав кошти та поклав їх перед чоловіком. Зловмисник не вагаючись схопив гроші та вибіг з помешкання. Сума завданих матеріальних збитків – 50 тис. доларів США.

У результаті проведення оперативно-розшукових заходів оперативники управління карного розшуку області спільно з працівниками Луцького районного управління поліції за сприяння київських колег та оперативників Чернівецької області встановили грабіжника.

Ним виявився 34-річний уродженець Полтавської області. Його затримали у місті Києві.

Нині відомо, що зловмисник причетний до вчинення шести аналогічних злочинів на території Волинської та інших областей.

Слідчі вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений в особливо великих розмірах. Йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

За вчинене підозрюваному загрожує від восьми до тринадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Теги: шахрай, пенсіонер, гроші, Луцьк, видурив
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