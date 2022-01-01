Російські окупанти вбили військового з Волині Валентина Собчука
Сьогодні, 12:45
Боратинська громада втратила на війні із Росією свого Героя Валентина Собчука.
Про це інформують на сайті громади.
29 жовтня під час захисту Батьківщини поблизу села Водяне Покровського (Ясинуватського) району Донецької області загинув житель села Городище Валентин Собчук 1964 року народження.
Чоловік проходив службу на посаді старшого водія розрахунку мінометного взводу мінометної батареї, у вересні цього року його відзначили почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Сталевий хрест».
Інформацію про зустріч Героя та час поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це інформують на сайті громади.
29 жовтня під час захисту Батьківщини поблизу села Водяне Покровського (Ясинуватського) району Донецької області загинув житель села Городище Валентин Собчук 1964 року народження.
Чоловік проходив службу на посаді старшого водія розрахунку мінометного взводу мінометної батареї, у вересні цього року його відзначили почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Сталевий хрест».
Інформацію про зустріч Героя та час поховання повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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