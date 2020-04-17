У «Ягодині» почали тестування «єЧерги»
Сьогодні, 12:33
Державна служба України з безпеки на транспорті 31 жовтня почала тестування «єЧерги» на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ».
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Укртрансбезпеки.
«Сьогодні о 9:00 починаємо тестувати програмне забезпечення проєкту «єЧерга» на пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ». Водіям, які стоять у голові живої черги, буде запропоновано ознайомитися із процедурою реєстрації в електронній черзі та спробувати це зробити за допомогою інспекторів Укртрансбезпеки», – йдеться в повідомленні.
Наголошується, що проїзд через пункт пропуску буде відбуватися в порядку живої черги. Тестування системи не вплине на розподіл місць у черзі.
Слідкувати за електронною чергою пропонується за посиланням.
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В Укртрансбезпеці зазначили, що тестування сайту «єЧерга» допоможе краще налаштувати сервіс та врахувати побажання учасників ринку перевезень.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці Укртрансбезпеки.
«Сьогодні о 9:00 починаємо тестувати програмне забезпечення проєкту «єЧерга» на пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ». Водіям, які стоять у голові живої черги, буде запропоновано ознайомитися із процедурою реєстрації в електронній черзі та спробувати це зробити за допомогою інспекторів Укртрансбезпеки», – йдеться в повідомленні.
Наголошується, що проїзд через пункт пропуску буде відбуватися в порядку живої черги. Тестування системи не вплине на розподіл місць у черзі.
Слідкувати за електронною чергою пропонується за посиланням.
На сайті потрібно ввести логін і пароль.
логін: [email protected]
пароль: zacvci8Xz5EbfINy
В Укртрансбезпеці зазначили, що тестування сайту «єЧерга» допоможе краще налаштувати сервіс та врахувати побажання учасників ринку перевезень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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