У «Ягодині» почали тестування «єЧерги»

У «Ягодині» почали тестування «єЧерги»
Державна служба України з безпеки на транспорті 31 жовтня почала тестування «єЧерги» на пункті пропуску «Ягодин – Дорогуськ».

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Укртрансбезпеки.

«Сьогодні о 9:00 починаємо тестувати програмне забезпечення проєкту «єЧерга» на пункті пропуску «Ягодин - Дорогуськ». Водіям, які стоять у голові живої черги, буде запропоновано ознайомитися із процедурою реєстрації в електронній черзі та спробувати це зробити за допомогою інспекторів Укртрансбезпеки», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що проїзд через пункт пропуску буде відбуватися в порядку живої черги. Тестування системи не вплине на розподіл місць у черзі.

Слідкувати за електронною чергою пропонується за посиланням.

На сайті потрібно ввести логін і пароль.

логін: [email protected]
пароль: zacvci8Xz5EbfINy

В Укртрансбезпеці зазначили, що тестування сайту «єЧерга» допоможе краще налаштувати сервіс та врахувати побажання учасників ринку перевезень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ягодин, електронна черга, тестування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
«Тихе полювання» – у розпалі: куди поїхати по гриби поблизу Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські окупанти вбили військового з Волині Валентина Собчука
Сьогодні, 12:45
На Волині горів житловий будинок: з пожежі врятували чоловіка
Сьогодні, 12:38
У «Ягодині» почали тестування «єЧерги»
Сьогодні, 12:33
На Волині рятувальники ліквідували дві пожежі. ФОТО
Сьогодні, 12:22
80% киян залишилися без води
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
На «Ягодині» тестуватимуть електронну чергу перетину кордону На «Ягодині» тестуватимуть електронну чергу перетину кордону
21 вересень, 17:19
На «Ягодині» за добу експрес-тестами перевірили понад 600 людей На «Ягодині» за добу експрес-тестами перевірили понад 600 людей
17 квітень, 2020, 13:19
Волинські митники конфіскували партію збуджуючих засобів. ФОТО Волинські митники конфіскували партію збуджуючих засобів. ФОТО
Сьогодні, 11:15
На Волині ремонтують дорогу до «Ягодина». ФОТО На Волині ремонтують дорогу до «Ягодина». ФОТО
28 жовтень, 08:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білоруса, який рік проживав у Луцьку, можуть видворити з країни
Сьогодні, 14:00
 0
Волинь отримала більше тисячі ноутбуків для вчителів
Сьогодні, 13:41
 0
У Псковській області на аеродромі знищили два ударні вертольоти, ще два пошкодили, – ГУР
Сьогодні, 13:30
 0
Ракетами та дронами уражені 18 об’єктів, переважно енергетичних, – Шмигаль
Сьогодні, 13:15
 0
Путін чекає на зиму, щоб спланувати подальші дії в Україні, – ISW
Сьогодні, 13:00
 0
Медіа
відео
1/8