80% киян залишилися без води

80% киян залишилися без води
Після ранкової атаки російських військ 80% споживачів Києва залишилися без водопостачання, 350 тисяч помешкань знеструмлено.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Фахівці «Київводоканалу» працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій. Наразі, через пошкодження енергооб‘єкту біля Києва, 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання», - зазначив Кличко.

Зі слів мера столиці, спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду у квартири киян. "Про всяк випадок, просимо запастись водою з найближчих бюветів та точок продажу", - додав він.

Нагадаємо, зранку 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. У Вінницькій, Полтавській, Львівській та Київській областях повідомляли про роботу ППО. По Харкову, Києву, Запоріжжю, Черкаській, Чернівецькій, Кіровоградській областях були "прильоти", удари були зокрема по критичній інфраструктурі.

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Теги: вода, Київ
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