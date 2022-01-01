На Волині рятувальники ліквідували дві пожежі. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



О 2:02 в Ковелі загорівся гараж. Його загасили о 3:15 працівники 4-і та 19-і Державних пожежно-рятувальних частин з міста Ковеля.



Також вночі о 00:29 у селі Зоря Володимирського району виникла пожежа у кімнаті на другому поверсі триповерхової будівлі.



О 01:14 її локалізували працівники 7 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Володимира та місцевої пожежної охорони села Устилуг, а о 01:23 зафіксована її ліквідація.



Причина пожежі - встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники ліквідували дві пожежі у Ковельському та Володимирському районах.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.О 2:02 в Ковелі загорівся гараж. Його загасили о 3:15 працівники 4-і та 19-і Державних пожежно-рятувальних частин з міста Ковеля.Також вночі о 00:29 у селі Зоря Володимирського району виникла пожежа у кімнаті на другому поверсі триповерхової будівлі.О 01:14 її локалізували працівники 7 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Володимира та місцевої пожежної охорони села Устилуг, а о 01:23 зафіксована її ліквідація.Причина пожежі - встановлюється.

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