На Волині рятувальники ліквідували дві пожежі. ФОТО

На Волині рятувальники ліквідували дві пожежі. ФОТО
Рятувальники ліквідували дві пожежі у Ковельському та Володимирському районах.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 2:02 в Ковелі загорівся гараж. Його загасили о 3:15 працівники 4-і та 19-і Державних пожежно-рятувальних частин з міста Ковеля.

Також вночі о 00:29 у селі Зоря Володимирського району виникла пожежа у кімнаті на другому поверсі триповерхової будівлі.

О 01:14 її локалізували працівники 7 Державної пожежно-рятувальної частини з міста Володимира та місцевої пожежної охорони села Устилуг, а о 01:23 зафіксована її ліквідація.

Причина пожежі - встановлюється.


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Теги: Волинь, пожежа
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