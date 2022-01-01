На Волині горів житловий будинок: з пожежі врятували чоловіка

На Волині бійці служби 101 врятували людину на місці пожежі.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.31 жовтня під час гасіння пожежі в житловому будинку у селі Вишнів Ковельського району вогнеборці 10-і Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля та місцевої пожежної охорони села Штунь врятували людину.Повідомлення про пожежу до служби 101 надійшло о 10:11. По прибуттю за 7 хвилин на гасіння подано 3 водяних стволи та проведено оперативні дії з пошуку господаря всередині густозадимленої споруди.Рятувальники працювали в складі ланки газодимозахисної служби в апаратах на стиснутому повітрі та вчасно віднайшли чоловіка в одній з кімнат, евакуювали його на свіже повітря.Вогонь пошкодив житлову кімнату, ймовірна причина пожежі встановлюється.