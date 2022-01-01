На Волині горів житловий будинок: з пожежі врятували чоловіка
Сьогодні, 12:38
На Волині бійці служби 101 врятували людину на місці пожежі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
31 жовтня під час гасіння пожежі в житловому будинку у селі Вишнів Ковельського району вогнеборці 10-і Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля та місцевої пожежної охорони села Штунь врятували людину.
Повідомлення про пожежу до служби 101 надійшло о 10:11. По прибуттю за 7 хвилин на гасіння подано 3 водяних стволи та проведено оперативні дії з пошуку господаря всередині густозадимленої споруди.
Рятувальники працювали в складі ланки газодимозахисної служби в апаратах на стиснутому повітрі та вчасно віднайшли чоловіка в одній з кімнат, евакуювали його на свіже повітря.
Вогонь пошкодив житлову кімнату, ймовірна причина пожежі встановлюється.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
31 жовтня під час гасіння пожежі в житловому будинку у селі Вишнів Ковельського району вогнеборці 10-і Державної пожежно-рятувальної частини міста Любомля та місцевої пожежної охорони села Штунь врятували людину.
Повідомлення про пожежу до служби 101 надійшло о 10:11. По прибуттю за 7 хвилин на гасіння подано 3 водяних стволи та проведено оперативні дії з пошуку господаря всередині густозадимленої споруди.
Рятувальники працювали в складі ланки газодимозахисної служби в апаратах на стиснутому повітрі та вчасно віднайшли чоловіка в одній з кімнат, евакуювали його на свіже повітря.
Вогонь пошкодив житлову кімнату, ймовірна причина пожежі встановлюється.
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