У Псковській області на аеродромі знищили два ударні вертольоти, ще два пошкодили, – ГУР
Сьогодні, 13:30
У Росії в Псковській області знищили два ударні вертольоти Ка-52. Ще два "алігатори" суттєво пошкоджені.
Про це повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони України.
На військово-повітряній базі зс РФ «Веретьє» вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. Два російські ударні вертольоти Ка-52 «алігатор» повністю знищено. Ще два - суттєво пошкоджено.
Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу - уточнюються.
З метою ліквідації наслідків вибухів, а також «пошуку диверсійних груп» особовий склад військової частини піднято по тривозі, у військовій частині проходять слідчі дії.
Ка-52 «Алігатор» («Hokum B» за класифікацією НАТО) — розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Вартість - близько $16 млн.
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Про це повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони України.
На військово-повітряній базі зс РФ «Веретьє» вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. Два російські ударні вертольоти Ка-52 «алігатор» повністю знищено. Ще два - суттєво пошкоджено.
Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу - уточнюються.
З метою ліквідації наслідків вибухів, а також «пошуку диверсійних груп» особовий склад військової частини піднято по тривозі, у військовій частині проходять слідчі дії.
Ка-52 «Алігатор» («Hokum B» за класифікацією НАТО) — розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Вартість - близько $16 млн.
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