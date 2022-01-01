У Псковській області на аеродромі знищили два ударні вертольоти, ще два пошкодили, – ГУР





Про це



На військово-повітряній базі зс РФ «Веретьє» вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. Два російські ударні вертольоти Ка-52 «алігатор» повністю знищено. Ще два - суттєво пошкоджено.



Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу - уточнюються.



З метою ліквідації наслідків вибухів, а також «пошуку диверсійних груп» особовий склад військової частини піднято по тривозі, у військовій частині проходять слідчі дії.



Ка-52 «Алігатор» («Hokum B» за класифікацією НАТО) — розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Вартість - близько $16 млн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Росії в Псковській області знищили два ударні вертольоти Ка-52. Ще два "алігатори" суттєво пошкоджені.Про це повідомили в Головному розвідувальному управлінні Міністерства оборони України.На військово-повітряній базі зс РФ «Веретьє» вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. Два російські ударні вертольоти Ка-52 «алігатор» повністю знищено. Ще два - суттєво пошкоджено.Деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу - уточнюються.З метою ліквідації наслідків вибухів, а також «пошуку диверсійних груп» особовий склад військової частини піднято по тривозі, у військовій частині проходять слідчі дії.Ка-52 «Алігатор» («Hokum B» за класифікацією НАТО) — розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Вартість - близько $16 млн.

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