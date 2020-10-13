Білоруса, який рік проживав у Луцьку, можуть видворити з країни





Про це стало відомо з рішення Луцького міськрайонного суду від 20 жовтня, пише



Білорус Сергій Семеняк приїхав в Україну 3-го жовтня 2021 року. У Луцьку проживав разом зі своєю цивільної дружиною. За законом, міг перебувати на території України не більше 90 днів протягом 180 днів, але перебував вдвічі більше. Крайній термін залишити нашу державу у нього минув ще у квітні 2022-го.



15 вересня працівники Служби безпеки України та поліції прийшли до квартири у Луцьку, де мешкав Сергій Семеняк, аби доставити його до відділу міграційної служби.



І лише після цього, 20 вересня, чоловік звернувся до Державної міграційної служби у Волинській області з проханням скласти заяву про надання йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту. За його словами, йому відмовили через «відсутність дипломатичних зв’язків з Республікою Білорусь». Та все ж заяву-анкету на визнання його біженцем він заповнив.



7-го жовтня Семеняк звернувся до суду з позовом до міграційної служби. Він просив скасувати рішення про примусове повернення в Білорусь чи третю країну. Чоловік пояснив, що до Білорусі в’їхати не може, адже через підтримку збройної агресії Росії проти України митниця не працює. А для в’їзду на територію Польщі чоловіку потрібна віза. До того ж, за його словами, у разі повернення до Білорусі, його чекає переслідування за участь у протестних акціях у 2020-му році.



Однак суд не знайшов законних підстав для задоволення позову.



«Під час перебування на території України та станом на 15.09.2022 року позивач до підрозділів ДМС України у Волинській області та інших областей України щодо продовження термінів чи з інших питань перебування на території України не звертався та згідно наданої інформації сектором з питань шукачів захисту та соціальної інтеграції УДМС у Волинській області громадянин Республіки Білорусь Сергій Семеняк в процедурі отримання захисту в Україні не перебуває», – йдеться у рішенні Луцького міськрайонного суду.



Рішення може бути оскаржене протягом десяти днів з дня його проголошення.

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