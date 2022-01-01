Росія створює журналістські осередки в окупованих українських областях

Європейська федерація журналістів засуджує створення союзом журналістів Росії осередків на незаконно анексованих українських територіях. ЄФЖ закликає СЖР відмовитися від цих рішень і підтверджує свою солідарність зі своїми українськими членами – спілками журналістів НСЖУ і НМПУ. Відповідна офіційна позиція опублікована на сайті Європейської федерації журналістів.Про це інформують у пресслужбі НСЖУ.Як відомо, у понеділок союз журналістів Росії на своєму веб-сайті повідомив, що керівництво організації вирішило створити чотири нових відділення на незаконно анексованих Росією 30 вересня українських територіях: у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Найближчим часом, коли будуть затверджені статути нових осередків, кількість регіональних осередків сжр зросте до 89, йдеться у повідомленні.Голова НСЖУта керівник НМПУодразу ж засудили ці рішення: «Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області є територією України. У цих регіонах давно створені та працюють осередки Національної спілки журналістів України та Незалежної медіа-профспілки України. Створення осередків сжр на території України є серйозним порушенням міжнародного права та втручанням у сферу діяльності НСЖУ та НМПУ».“Ці дії, які не є невідкладними, виглядають як провокація”, – зазначає президентка ЄФЖ. “Я би могла зрозуміти, якби Союз журналістів Росії був змушений втрутитись, аби забезпечити допомогу журналістам, які опинилися у скрутному становищі в окупованих регіонах, але для цього немає потреби у створенні 4 нових філій СЖР на цих незаконно анексованих Росією українських територіях. Цими діями СЖР демонструє свою активну участь у політиці Кремля з русифікації окупованих регіонів. Журналістам з нещодавно окупованих територій доведеться вирішувати: прийняти нових лідерів та їхні організації чи чинити опір ризикуючи своїм життям».Також генеральний секретар ЄФЖна засіданні Виконавчого комітету Європейської конфедерації профспілок (ETUC), на якому обговорювалася ситуація в Україні, засудив дії сжр на окупованій Україні: «Профспілки мають захищати робітників і не служити політичним інтересам та імперіалістичним імпульсам урядів».Як відомо, у червні 2022 року Конгрес ЄФЖ ухвалив у Ізмірі (Туреччина) пропозицію, подану Національною спілкою журналістів (NUJ, Великобританії та Ірландії), яка засудила неспровоковане вторгнення Росії в Україну: «Деструктивна пропаганда, дезінформація та розпалювання ненависті проти України були частиною стратегії Путіна разом із розміщенням танків, ракет, літаків і військових частин біля кордону з Україною. (…) Російські ЗМІ, здебільшого, відіграли роль підтримки вторгнення Путіна, виправдовуючи військові дії, занижуючи інформацію про звірства та нечесно зображуючи події в Україні як «спеціальну військову операцію».