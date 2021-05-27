У теробороні Волині служить снайпер «Давид» з бельгійською вівчаркою

У теробороні Волині служить снайпер «Давид» з бельгійською вівчаркою
Старший лейтенант Геннадій В’ячеславович, позивний «Давид», служить у 100-тій Окремій Бригаді Територіальної Оборони. За військово-обліковою спеціальністю він снайпер.

Про це розповідають на сторінці бригади.

"А Давид якраз і уразив Голіафа з далекої відстані", – пояснює пан Геннадій, який нині є виконувачем обов’язків командира стрілецької роти.

На захист України чоловік став 25 лютого. А невдовзі до тієї самої роти «мобілізувався» й чистокровний бельгійський вівчар Мерлін (цю породу ще називають малінуа).

"Сам пристав до нашого підрозділу, сам вибрав хазяїна, який буде ним опікуватися. Як ви вже, напевно, здогадалися – мене… Отепер ми з ним службу тарабанимо разом!" – жартівливо розповідає «Давид».

Тим часом Мерлін від Геннадія В’ячеславовича не відходить ані на крок. Якщо офіцер їде на якусь позицію – пес першим застрибує в автівку.
У теробороні Волині служить снайпер «Давид» з бельгійською вівчаркою

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Теги: Давид, снайпер, тероборона Волині
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