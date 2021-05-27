У теробороні Волині служить снайпер «Давид» з бельгійською вівчаркою

Геннадій В’ячеславович, позивний «Давид», служить у 100-тій Окремій Бригаді Територіальної Оборони. За військово-обліковою спеціальністю він снайпер.



Про це



"А Давид якраз і уразив Голіафа з далекої відстані", – пояснює пан Геннадій, який нині є виконувачем обов’язків командира стрілецької роти.



На захист України чоловік став 25 лютого. А невдовзі до тієї самої роти «мобілізувався» й чистокровний бельгійський вівчар Мерлін (цю породу ще називають малінуа).



"Сам пристав до нашого підрозділу, сам вибрав хазяїна, який буде ним опікуватися. Як ви вже, напевно, здогадалися – мене… Отепер ми з ним службу тарабанимо разом!" – жартівливо розповідає «Давид».



Тим часом Мерлін від Геннадія В’ячеславовича не відходить ані на крок. Якщо офіцер їде на якусь позицію – пес першим застрибує в автівку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Старший лейтенант, позивний «Давид», служить у 100-тій Окремій Бригаді Територіальної Оборони. За військово-обліковою спеціальністю він снайпер.Про це розповідають на сторінці бригади."А Давид якраз і уразив Голіафа з далекої відстані", – пояснює пан Геннадій, який нині є виконувачем обов’язків командира стрілецької роти.На захист України чоловік став 25 лютого. А невдовзі до тієї самої роти «мобілізувався» й чистокровний бельгійський вівчар Мерлін (цю породу ще називають малінуа)."Сам пристав до нашого підрозділу, сам вибрав хазяїна, який буде ним опікуватися. Як ви вже, напевно, здогадалися – мене… Отепер ми з ним службу тарабанимо разом!" – жартівливо розповідає «Давид».Тим часом Мерлін від Геннадія В’ячеславовича не відходить ані на крок. Якщо офіцер їде на якусь позицію – пес першим застрибує в автівку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію