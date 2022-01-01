У Луцьку п'яний водій втаранився у припарковану автівку

Вчора ввечері, 30 жовтня, на вулиці Софії Ковалевської трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі двох транспортних засобів.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Водій автомобіля Peugeot був неуважним та не дотримався бокового інтервалу та здійснив наїзд на припаркований автомобіль марки Chevrolet. Автівки зазнали механічних пошкоджень.Під час перевірки документів у винуватця ДТП патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Та запропонували пройти тест на огляд стану сп’яніння. Результат — 2, 57 проміле, що перевищує допустиму норму у 13 разів.Також, поліцейські з’ясували, що водій не мав права керування та обов'язкового поліса страхування.На винуватця події інспектори склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями.