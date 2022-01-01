На Волині вантажівка на смерть збила лучанина
Сьогодні, 15:11
У п’ятницю, 28 жовтня, на автодорозі М-19, поблизу населеного пункту Линівка сталася смертельна аварія.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Водій вантажівки МАН, мешканець Тернопільщини, допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину поза пішохідним переходом.
67-річний мешканець Луцька загинув на місці події.
За фактом ДТП відомості зареєстровано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Водій вантажівки МАН, мешканець Тернопільщини, допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину поза пішохідним переходом.
67-річний мешканець Луцька загинув на місці події.
За фактом ДТП відомості зареєстровано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває досудове розслідування.
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