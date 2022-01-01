На Волині вантажівка на смерть збила лучанина





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Водій вантажівки МАН, мешканець Тернопільщини, допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину поза пішохідним переходом.



67-річний мешканець Луцька загинув на місці події.



За фактом ДТП відомості зареєстровано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п’ятницю, 28 жовтня, на автодорозі М-19, поблизу населеного пункту Линівка сталася смертельна аварія.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Водій вантажівки МАН, мешканець Тернопільщини, допустив наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину поза пішохідним переходом.67-річний мешканець Луцька загинув на місці події.За фактом ДТП відомості зареєстровано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Триває досудове розслідування.

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