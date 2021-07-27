1 листопада майже весь Луцьк залишиться без води

Завтра, 1 листопада, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на мережах, припинять електропостачання деяких об’єктів КП «Луцькводоканал». Лучан закликають запастися питною і технічною водою.Про це повідомили у Луцькраді.Відповідно із 9:00 до 18:00 в правобережній частині Луцька від річки Стир (центральна частина міста, 33, 40 квартали та інші райони) припинять водопостачання або суттєво понижено тиск подачі води в мережі."Закликаємо вас завчасно подбати про добовий запас питної води, а також підготувати воду для технічних цілей", - просять у мерії.