1 листопада майже весь Луцьк залишиться без води

1 листопада майже весь Луцьк залишиться без води
Завтра, 1 листопада, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на мережах, припинять електропостачання деяких об’єктів КП «Луцькводоканал». Лучан закликають запастися питною і технічною водою.

Про це повідомили у Луцькраді.

Відповідно із 9:00 до 18:00 в правобережній частині Луцька від річки Стир (центральна частина міста, 33, 40 квартали та інші райони) припинять водопостачання або суттєво понижено тиск подачі води в мережі.

"Закликаємо вас завчасно подбати про добовий запас питної води, а також підготувати воду для технічних цілей", - просять у мерії.

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Теги: Луцьк, водопостачання, не буде води
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Коментарі 1
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Звідки така інформаці на офіційному сайті водоканалу ніякої подібної інформації нема....? Чи їм байдуже і вони не рахують свій офіційний сайт джерелом комунікації? і що це за перелік вулиць.... з таким успіхом та такою деталізацією можна просто писати "луцьк без води...."
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