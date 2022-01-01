За тиждень на Волині від коронавірусу померло 4 людей
Сьогодні, 15:58
З 24 до 30 жовтня на Волині зареєстрували 407 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 84, медичних працівників – 11).
Про це повідомили на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».
Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
Луцький район – 175 хворих
Володимирський район – 71 хворий
Камінь-Каширський район – 61 хворий
Ковельський район – 100 хворих
Госпіталізовано 97 осіб (23,8%), 310 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 1 165 осіб.
Зареєстровано 4 летальних випадки:
Луцький район – 2,
Володимирський район – 2.
Померли особи віком 44-91 років, мали супутні хронічні захворювання.
Всього в області з початку пандемії захворіло 155 242 особи, в тому числі 14 414 дітей. Одужало 151 928 осіб, померло – 2 503.
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Про це повідомили на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».
Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:
Луцький район – 175 хворих
Володимирський район – 71 хворий
Камінь-Каширський район – 61 хворий
Ковельський район – 100 хворих
Госпіталізовано 97 осіб (23,8%), 310 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 1 165 осіб.
Зареєстровано 4 летальних випадки:
Луцький район – 2,
Володимирський район – 2.
Померли особи віком 44-91 років, мали супутні хронічні захворювання.
Всього в області з початку пандемії захворіло 155 242 особи, в тому числі 14 414 дітей. Одужало 151 928 осіб, померло – 2 503.
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