За тиждень на Волині від коронавірусу померло 4 людей





Про це



Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:



Луцький район – 175 хворих

Володимирський район – 71 хворий

Камінь-Каширський район – 61 хворий

Ковельський район – 100 хворих

Госпіталізовано 97 осіб (23,8%), 310 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 1 165 осіб.



Зареєстровано 4 летальних випадки:



Луцький район – 2,

Володимирський район – 2.

Померли особи віком 44-91 років, мали супутні хронічні захворювання.



Всього в області з початку пандемії захворіло 155 242 особи, в тому числі 14 414 дітей. Одужало 151 928 осіб, померло – 2 503.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 24 до 30 жовтня на Волині зареєстрували 407 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 84, медичних працівників – 11).Про це повідомили на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».Розподіл позитивних випадків по адміністративних територіях області:Луцький район – 175 хворихВолодимирський район – 71 хворийКамінь-Каширський район – 61 хворийКовельський район – 100 хворихГоспіталізовано 97 осіб (23,8%), 310 осіб лікуються амбулаторно. За тиждень одужало 1 165 осіб.Зареєстровано 4 летальних випадки:Луцький район – 2,Володимирський район – 2.Померли особи віком 44-91 років, мали супутні хронічні захворювання.Всього в області з початку пандемії захворіло 155 242 особи, в тому числі 14 414 дітей. Одужало 151 928 осіб, померло – 2 503.

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