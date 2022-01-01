Деякі луцькі тролейбуси на один день змінять маршрут

Деякі луцькі тролейбуси на один день змінять маршрут
Завтра, 1 листопада, у Луцьку через відключення електроенергії декілька тролейбусів змінять свій маршрут.

Про це повідомляє Луцька міська рада.

Із 8. 00 год і до кінця дня тролейбуси маршруту № 3 «Лісництво – с. Гаразджа (кладовище)» будуть курсувати лише до вул. Рівненської та здійснювати розворот біля готельно-ресторанного комплексу «Околиця».

Тролейбуси маршрутів № 1 «ЛПЗ – КРЗ», № 2 «Новий ринок – Карбишева», № 5 «Цегельний завод – КРЗ» та № 12 «Володимирська – КРЗ» будуть здійснювати розворот на перехресті з кільцевим рухом вулиць Конякіна та Гордіюк.

Нагадаємо, 1 листопада у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на мережах, буде припинено електропостачання деяких об’єктів КП «Луцькводоканал» і частина міста залишиться без води.

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Теги: Луцьк, тролейбуси
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