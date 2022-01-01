Деякі луцькі тролейбуси на один день змінять маршрут





Про це повідомляє Луцька міська рада.



Із 8. 00 год і до кінця дня тролейбуси маршруту № 3 «Лісництво – с. Гаразджа (кладовище)» будуть курсувати лише до вул. Рівненської та здійснювати розворот біля готельно-ресторанного комплексу «Околиця».



Тролейбуси маршрутів № 1 «ЛПЗ – КРЗ», № 2 «Новий ринок – Карбишева», № 5 «Цегельний завод – КРЗ» та № 12 «Володимирська – КРЗ» будуть здійснювати розворот на перехресті з кільцевим рухом вулиць Конякіна та Гордіюк.



Нагадаємо, 1 листопада у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на мережах,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 1 листопада, у Луцьку через відключення електроенергії декілька тролейбусів змінять свій маршрут.Про це повідомляє Луцька міська рада.Із 8. 00 год і до кінця дня тролейбуси маршруту № 3 «Лісництво – с. Гаразджа (кладовище)» будуть курсувати лише до вул. Рівненської та здійснювати розворот біля готельно-ресторанного комплексу «Околиця».Тролейбуси маршрутів № 1 «ЛПЗ – КРЗ», № 2 «Новий ринок – Карбишева», № 5 «Цегельний завод – КРЗ» та № 12 «Володимирська – КРЗ» будуть здійснювати розворот на перехресті з кільцевим рухом вулиць Конякіна та Гордіюк.Нагадаємо, 1 листопада у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на мережах, буде припинено електропостачання деяких об’єктів КП «Луцькводоканал» і частина міста залишиться без води.

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