Повідомили офіційну кількість загиблих мирних жителів через війну з РФ

Згідно з офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло майже 8 тисяч мирних українців.Про це розповів генпрокурордля "Інтерфакс-Україна"."За нашими даними, загинуло 7 938 цивільних осіб, з них - 430 дітей. Поранених - 10 897. Але, підкреслю, це лише офіційні, підтверджені дані, які є у матеріалах кримінальних проваджень", - зазначив він.За його словами, з огляду на неможливість доступу до окупованих територій та відсутність повної картини того, що відбувається зараз, страшно навіть припускати, які там можуть бути цифри.