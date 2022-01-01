Повідомили офіційну кількість загиблих мирних жителів через війну з РФ
Сьогодні, 16:49
Згідно з офіційними даними, з початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло майже 8 тисяч мирних українців.
Про це розповів генпрокурор Андрій Костін для "Інтерфакс-Україна".
"За нашими даними, загинуло 7 938 цивільних осіб, з них - 430 дітей. Поранених - 10 897. Але, підкреслю, це лише офіційні, підтверджені дані, які є у матеріалах кримінальних проваджень", - зазначив він.
За його словами, з огляду на неможливість доступу до окупованих територій та відсутність повної картини того, що відбувається зараз, страшно навіть припускати, які там можуть бути цифри.
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Про це розповів генпрокурор Андрій Костін для "Інтерфакс-Україна".
"За нашими даними, загинуло 7 938 цивільних осіб, з них - 430 дітей. Поранених - 10 897. Але, підкреслю, це лише офіційні, підтверджені дані, які є у матеріалах кримінальних проваджень", - зазначив він.
За його словами, з огляду на неможливість доступу до окупованих територій та відсутність повної картини того, що відбувається зараз, страшно навіть припускати, які там можуть бути цифри.
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