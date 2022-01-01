1 листопада Волинь прощатиметься із загиблим Героєм Вадимом Грицюком

1 листопада Волинь прощатиметься із загиблим Героєм Вадимом Грицюком
Завтра, 31 жовтня, о 13:00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії у Володимирі розпочнеться чин погребіння загиблого солдата Вадима Грицюка.

Про це повідомив Ігор Пальонка, голова Володимир-Волинської територіальної громади.

Стрілець-помічник гранатометника родом із села Тростянка Устилузької громади, мешкав останні роки з родиною на Миколаївщині.

Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України повернуся до рідного села, вступивши незадовго до лав ЗСУ.

Загинув Вадим Грицюк 25 жовтня у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

"Закликаю володимирчан гідно провести вірного сина України, нашого земляка, долучившись до коридору шани, який організовуємо завтра о 12:40.

Живий коридор формуємо від вулиці Павлова, вздовж вулиць Ковельської, Драгоманова та до храму. Поховають полеглого Героя у селі Тростянка", - написав Пальонка.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!

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Теги: Володимир, Волинь, Грицюк, похорон, воїн
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