1 листопада Волинь прощатиметься із загиблим Героєм Вадимом Грицюком

Вадима Грицюка.



Про це Ігор Пальонка, голова Володимир-Волинської територіальної громади.



Стрілець-помічник гранатометника родом із села Тростянка Устилузької громади, мешкав останні роки з родиною на Миколаївщині.



Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України повернуся до рідного села, вступивши незадовго до лав ЗСУ.







"Закликаю володимирчан гідно провести вірного сина України, нашого земляка, долучившись до коридору шани, який організовуємо завтра о 12:40.



Живий коридор формуємо від вулиці Павлова, вздовж вулиць Ковельської, Драгоманова та до храму. Поховають полеглого Героя у селі Тростянка", - написав Пальонка.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 31 жовтня, о 13:00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії у Володимирі розпочнеться чин погребіння загиблого солдатаПро це повідомив , голова Володимир-Волинської територіальної громади.Стрілець-помічник гранатометника родом із села Тростянка Устилузької громади, мешкав останні роки з родиною на Миколаївщині.Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України повернуся до рідного села, вступивши незадовго до лав ЗСУ. Загинув Вадим Грицюк 25 жовтня у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України."Закликаю володимирчан гідно провести вірного сина України, нашого земляка, долучившись до коридору шани, який організовуємо завтра о 12:40.Живий коридор формуємо від вулиці Павлова, вздовж вулиць Ковельської, Драгоманова та до храму. Поховають полеглого Героя у селі Тростянка", - написав Пальонка.

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