1 листопада Волинь прощатиметься із загиблим Героєм Вадимом Грицюком
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Завтра, 31 жовтня, о 13:00 у храмі Віри, Надії, Любові та матері їх Софії у Володимирі розпочнеться чин погребіння загиблого солдата Вадима Грицюка.
Про це повідомив Ігор Пальонка, голова Володимир-Волинської територіальної громади.
Стрілець-помічник гранатометника родом із села Тростянка Устилузької громади, мешкав останні роки з родиною на Миколаївщині.
Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України повернуся до рідного села, вступивши незадовго до лав ЗСУ.
Загинув Вадим Грицюк 25 жовтня у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
"Закликаю володимирчан гідно провести вірного сина України, нашого земляка, долучившись до коридору шани, який організовуємо завтра о 12:40.
Живий коридор формуємо від вулиці Павлова, вздовж вулиць Ковельської, Драгоманова та до храму. Поховають полеглого Героя у селі Тростянка", - написав Пальонка.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
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Про це повідомив Ігор Пальонка, голова Володимир-Волинської територіальної громади.
Стрілець-помічник гранатометника родом із села Тростянка Устилузької громади, мешкав останні роки з родиною на Миколаївщині.
Після повномасштабного вторгнення Росії на територію України повернуся до рідного села, вступивши незадовго до лав ЗСУ.
Загинув Вадим Грицюк 25 жовтня у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
"Закликаю володимирчан гідно провести вірного сина України, нашого земляка, долучившись до коридору шани, який організовуємо завтра о 12:40.
Живий коридор формуємо від вулиці Павлова, вздовж вулиць Ковельської, Драгоманова та до храму. Поховають полеглого Героя у селі Тростянка", - написав Пальонка.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!
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