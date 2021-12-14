У Луцьку на Соборності – вечірня ДТП
Сьогодні, 18:08
У Луцьку 31 жовтня ввечері на повороті вулиць Соборності та Воїнів Інтернаціоналістів сталася аварія.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталася близько 17:30. Зіткнулися Mazda і Volkswagen.
Наразі про постраждалих невідомо. Автівки зазнали механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Аварія сталася близько 17:30. Зіткнулися Mazda і Volkswagen.
Наразі про постраждалих невідомо. Автівки зазнали механічних пошкоджень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку на Соборності – вечірня ДТП
Сьогодні, 18:08
У Луцькому зоопарку – новий графік роботи
Сьогодні, 18:00
Лучан попередили про вимкнення світла завтра, 1 листопада
Сьогодні, 17:11
Медіа