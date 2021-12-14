У Луцьку на Соборності – вечірня ДТП





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Аварія сталася близько 17:30. Зіткнулися Mazda і Volkswagen.



Наразі про постраждалих невідомо. Автівки зазнали механічних пошкоджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 31 жовтня ввечері на повороті вулиць Соборності та Воїнів Інтернаціоналістів сталася аварія.Про цеповідомили очевидці.Аварія сталася близько 17:30. Зіткнулися Mazda і Volkswagen.Наразі про постраждалих невідомо. Автівки зазнали механічних пошкоджень.

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