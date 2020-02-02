У Луцькому зоопарку – новий графік роботи
Сьогодні, 18:00
Луцький зоопарк переходить на осінньо-зимовий графік роботи.
Про це розповідають на Фейсбук-сторінці.
Звіринець працює без вихідних, у час повітряної тривоги відвідувачів на територію не запускатимуть.
Зоопарк відкритий з 10.00 до 17.00. Відвідувачів просять планувати візит правильно, адже персонал має після закриття все перевірити.
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Про це розповідають на Фейсбук-сторінці.
Звіринець працює без вихідних, у час повітряної тривоги відвідувачів на територію не запускатимуть.
Зоопарк відкритий з 10.00 до 17.00. Відвідувачів просять планувати візит правильно, адже персонал має після закриття все перевірити.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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