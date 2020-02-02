У Луцькому зоопарку – новий графік роботи

У Луцькому зоопарку – новий графік роботи
Луцький зоопарк переходить на осінньо-зимовий графік роботи.

Про це розповідають на Фейсбук-сторінці.

Звіринець працює без вихідних, у час повітряної тривоги відвідувачів на територію не запускатимуть.

Зоопарк відкритий з 10.00 до 17.00. Відвідувачів просять планувати візит правильно, адже персонал має після закриття все перевірити.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцький зоопарк, графік роботи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В луцькому спортклубі мало не втопилася дитина: тренерці оголосили підозру
Сьогодні, 18:15
У Луцьку на Соборності – вечірня ДТП
Сьогодні, 18:08
У Луцькому зоопарку – новий графік роботи
Сьогодні, 18:00
1 листопада Волинь прощатиметься із загиблим Героєм Вадимом Грицюком
Сьогодні, 17:33
Лучан попередили про вимкнення світла завтра, 1 листопада
Сьогодні, 17:11
Схожі новини
Луцький зоопарк змінює графік роботи Луцький зоопарк змінює графік роботи
02 лютий, 2020, 17:15
Луцький зоопарк змінює графік роботи Луцький зоопарк змінює графік роботи
17 вересень, 2019, 13:05
Два митні пости на Волині 30 червня працюватимуть довше і в посиленому режимі Два митні пости на Волині 30 червня працюватимуть довше і в посиленому режимі
29 червень, 19:10
Волонтерські пункти у Луцьку змінили графік роботи Волонтерські пункти у Луцьку змінили графік роботи
29 квітень, 15:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В луцькому спортклубі мало не втопилася дитина: тренерці оголосили підозру
Сьогодні, 18:15
 0
У Луцьку на Соборності – вечірня ДТП
Сьогодні, 18:08
 0
У Луцькому зоопарку – новий графік роботи
Сьогодні, 18:00
 0
1 листопада Волинь прощатиметься із загиблим Героєм Вадимом Грицюком
Сьогодні, 17:33
 0
Лучан попередили про вимкнення світла завтра, 1 листопада
Сьогодні, 17:11
 0
Медіа
відео
1/8