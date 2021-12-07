Лучан попередили про вимкнення світла завтра, 1 листопада

Лучан попередили про вимкнення світла завтра, 1 листопада
1 листопада з 09.00 до 17.00 год. у Луцьку та навколишніх селах не буде електропостачання.

Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».

Зокрема, знеструмлення необхідне для виконання робіт щодо забезпечення надійного і безперебійного електропостачання споживачів та створення умов для повноцінного та якісного проходження зимового сезону.

Тож електропостачання не буде у значній частині міста Луцька: в районі Вишкова, на вулицях Єршова, Конякіна, Гордіюк, Ківерцівській, Соборності, Теремнівській, Кравчука, Молоді, Рівненська, Відродження та прилеглих вулицях.

Вимкнення у цей час також будуть відбуватись у наступних населених пунктах: с. Сапогів, с. Бодячів, с. Струмівка, с. Гаразджа, с. Лище, с. Новокотів, с. Романів, с. Липини, с. Ботин, с. Верхівка, с. Піддубці, с. Липини, с. Підгайці, с. Крупа, с. Воротнів, с. Новостав, с. Голишів, с. Борохів, с. Вишнів, с. Прилуцьке, с. Жабка, с. Дачне, с. Діброва, с. Веснянка, с. Олександрія, с. Звірів, с. Муравище, с. Сокиричі, с. Дідовичі, с. Заброди, с. Конопелька, с. Звози, с. Суськ, с. Словатичі, с. Славне, с. Завітне, с. Озеро, с. Гайове та у м. Ківерці: вул. Воровського, Козацька, Чайкіної, Європейська, Мєдвєдєва, Мічуріна, Луцька, Свободи та прилеглі.

Нагадаємо, 1 листопада у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на мережах, буде припинено електропостачання деяких об’єктів КП «Луцькводоканал» і частина міста залишиться без води.

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Теги: світло, Луцьк, відключення
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