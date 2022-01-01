Судитимуть кілера для Буданова та Резнікова, якого затримали на Волині





Про це



Приблизно у травні 2022 року чоловік отримав від російських кураторів завдання здійснити підготовку до вчинення замовного вбивства громадянина Україна - керівника одного з підрозділів, який воює з агресором. Для цього він залучив виконавця – киянина, який мав погодився виконати замовлення, до якого входило стеження за об’єктом та його подальша ліквідація із застосуванням вогнепальної зброї.



Вбивство керівника бойового підрозділу мало стати «тестовим» завданням перед виконанням інших замовних вбивств політичних та публічних осіб нашої держави – Міністра оборони України, керівника ГУР МО України, одного із керівників «Національного корпусу» - в минулому командира розвідроти полку українського військового підрозділу «Азов», радника одного з міністрів та інших.



За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 тис доларів США.



У серпні 2022 року за результатами багатоетапної спецоперації



Обвинувальний акт за фактами державної зради, готування до вчинення умисного вбивства на замовлення, участі у непередбачених законом збройних формуваннях та терористичній організації скеровано до Печерського районного суду м. Києва (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 260 та ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мешканець Луганщини з 2014 року підтримував збройну агресію РФ проти України та особисто брав участь у бойових діях на боці країни-агресора у лавах так званої «народної міліції «ЛНР». Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він перебував на території Росії. Там його завербували представники Головного управління Генерального штабу збройних сил РФ.Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.Приблизно у травні 2022 року чоловік отримав від російських кураторів завдання здійснити підготовку до вчинення замовного вбивства громадянина Україна - керівника одного з підрозділів, який воює з агресором. Для цього він залучив виконавця – киянина, який мав погодився виконати замовлення, до якого входило стеження за об’єктом та його подальша ліквідація із застосуванням вогнепальної зброї.Вбивство керівника бойового підрозділу мало стати «тестовим» завданням перед виконанням інших замовних вбивств політичних та публічних осіб нашої держави – Міністра оборони України, керівника ГУР МО України, одного із керівників «Національного корпусу» - в минулому командира розвідроти полку українського військового підрозділу «Азов», радника одного з міністрів та інших.За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 тис доларів США.У серпні 2022 року за результатами багатоетапної спецоперації організатор був затриманий на території Волинської області . Наразі він перебуває під вартою.Обвинувальний акт за фактами державної зради, готування до вчинення умисного вбивства на замовлення, участі у непередбачених законом збройних формуваннях та терористичній організації скеровано до Печерського районного суду м. Києва (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 260 та ч. 1 ст. 258-3 КК України).

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