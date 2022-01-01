На Волині затримали кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства міністра оборони України та керівника ГУР. ФОТО. ВІДЕО

На Волині затримали кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства міністра оборони України та керівника ГУР. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі затримали двох кілерів спецслужб РФ, які отримали замовлення на вбивство Міністра оборони України, керівника ГУР МО України та інших публічних осіб у столиці та в інших містах України.

Про це інформують у пресслужбі СБУ.

За наявною у слідства інформацією, затриманий – мешканець Луганської області, який з 2014 року підтримував збройну агресію РФ проти України та «служив» в лавах так званої «народної міліції «ЛНР». Був завербований представниками ГУ Генштабу ЗС РФ на території РФ після повномасштабного вторгнення.

У травні 2022 року він отримав від російських кураторів завдання на вчинення замовного вбивства громадянина України – керівника одного з бойових підрозділів, який воює з агресором.
На Волині затримали кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства міністра оборони України та керівника ГУР. ФОТО. ВІДЕО

Для його реалізації він залучив виконавця – киянина. Той погодився виконати замовлення, до якого входило стеження за об’єктом та його подальша ліквідація із застосуванням вогнепальної зброї. Це вбивство мало стати «тестовим» завданням перед виконанням інших.

Згодом організатор отримав від російських кураторів замовлення на організацію умисних вбивств Міністра оборони України, керівника ГУР МО України та інших публічних осіб у столиці та в інших містах України.
На Волині затримали кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства міністра оборони України та керівника ГУР. ФОТО. ВІДЕО

Зловмисник маскував маршрути переміщення, тому заїхав в Україну через територію Білорусі. Співробітники СБУ задокументували його прибуття до Волинської області через контрольно-пропускний пункт «Доманове» і зустріч зі спільником.

Щоб запобігти вчиненню особливо тяжких злочинів, контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО «А» затримали обох зловмисників у Ковелі.

Під час обшуку у «зв’язкового» виявлено докази злочинних дій, а також паспорт громадянина РФ.

На Волині затримали кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства міністра оборони України та керівника ГУР. ФОТО. ВІДЕО
На Волині затримали кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства міністра оборони України та керівника ГУР. ФОТО. ВІДЕО
На Волині затримали кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства міністра оборони України та керівника ГУР. ФОТО. ВІДЕО
На Волині затримали кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства міністра оборони України та керівника ГУР. ФОТО. ВІДЕО
На Волині затримали кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства міністра оборони України та керівника ГУР. ФОТО. ВІДЕО
На Волині затримали кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства міністра оборони України та керівника ГУР. ФОТО. ВІДЕО
На Волині затримали кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства міністра оборони України та керівника ГУР. ФОТО. ВІДЕО
На Волині затримали кілерів спецслужб РФ, які планували вбивства міністра оборони України та керівника ГУР. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Волинь, СБУ, кілери РФ, Ковель
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