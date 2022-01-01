Війна з Росією забрала життя військового з Волині Ігоря Столярука

Війна з Росією забрала життя військового з Волині Ігоря Столярука
У боях за Україну загинув захисник з Гіркої Полонки Ігор Столярук.

Про це повідомили у пресслужбі Боратинської громади.

Молодший сержант, який проходив службу у складі 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Він загинув 7 серпня на Донеччині в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання.

Про дату та час прощання з героєм повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Гірка Полонка, військовий
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