Війна з Росією забрала життя військового з Волині Ігоря Столярука

Ігор Столярук.



Про це



Молодший сержант, який проходив службу у складі 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Він загинув 7 серпня на Донеччині в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання.



Про дату та час прощання з героєм повідомлять додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боях за Україну загинув захисник з Гіркої ПолонкиПро це повідомили у пресслужбі Боратинської громади.Молодший сержант, який проходив службу у складі 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Він загинув 7 серпня на Донеччині в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання.Про дату та час прощання з героєм повідомлять додатково.

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