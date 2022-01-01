Війна з Росією забрала життя військового з Волині Ігоря Столярука
Сьогодні, 16:28
У боях за Україну загинув захисник з Гіркої Полонки Ігор Столярук.
Про це повідомили у пресслужбі Боратинської громади.
Молодший сержант, який проходив службу у складі 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Він загинув 7 серпня на Донеччині в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання.
Про дату та час прощання з героєм повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це повідомили у пресслужбі Боратинської громади.
Молодший сержант, який проходив службу у складі 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Він загинув 7 серпня на Донеччині в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання.
Про дату та час прощання з героєм повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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