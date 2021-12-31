Теракт в Оленівці: у центрі Луцька відбудеться мирна акція





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили організатори.



Акція для привернення уваги світової громадськості до теракту в Оленівці (Донецька область), в якому загинули понад 50 українських військовополонених, відбудеться у Луцьку на Театральному майдані.



Усіх небайдужих до долі полонених захисників "Азовсталі" просять прийти о 13:00.







Як відомо, в ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, у якій утримувались українські військовополонені,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 12 серпня відбудеться мирна акція для привернення уваги до трагедії, яка сталася в Оленівці 29 липня.Про цеповідомили організатори.Акція для привернення уваги світової громадськості до теракту в Оленівці (Донецька область), в якому загинули понад 50 українських військовополонених, відбудеться у Луцьку на Театральному майдані.Усіх небайдужих до долі полонених захисників "Азовсталі" просять прийти о 13:00. Такі ж заходи вже відбулися у Києві, Житомирі, Рівному, Івано-Франківську, Запоріжжі, Черкасах, Тернополі, Львові, Чернігові, Кривому Розі, Хмельницькому та Дніпрі. Також акції відбувалися і в містах Європи.Як відомо, в ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, у якій утримувались українські військовополонені, відбувся потужний вибух. За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 отримали важкі поранення.

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