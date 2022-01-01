Росія стягує війська на півдні

Росія стягує війська на півдні
На півдні росіяни підтягують резерви і формують ударні групи. Сили оборони ситуацію контролюють.

Про це під час брифінгу 8 серпня заявила начальниця об'єднаного координаційного прессцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, повідомляє Gazeta.ua.

"На півдні обстановка залишається напруженою, але контрольованою Силами оборони. Ворог підтягує резерви та намагається розгорнути ударні угруповання. Вишукує місця для проведення маневрів", – повідомила.

Однак ЗСУ тримають ситуацію під контролем, в тому числі і вогневим. Та суттєво вносять корективи у ці плани, розповіла Наталя Гуменюк.

"Просуватися суходолом окупант зараз не має можливості. Тому свою увагу акцентує на артилерійських обстрілах та ракетних ударах", – заявила.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Війна з Росією забрала життя військового з Волині Ігоря Столярука
Сьогодні, 16:28
Росія стягує війська на півдні
Сьогодні, 16:21
Теракт в Оленівці: у центрі Луцька відбудеться мирна акція
Сьогодні, 15:51
«Перший раз побачив, як помирають люди»: волинянин розповів про поранення у Волновасі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:35
На Волині судитимуть директора підприємства, який привласнив понад 2 мільйони гривень
Сьогодні, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Війна з Росією забрала життя військового з Волині Ігоря Столярука
Сьогодні, 16:28
 0
Росія стягує війська на півдні
Сьогодні, 16:21
 0
Теракт в Оленівці: у центрі Луцька відбудеться мирна акція
Сьогодні, 15:51
 0
«Перший раз побачив, як помирають люди»: волинянин розповів про поранення у Волновасі. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:35
 0
На Волині судитимуть директора підприємства, який привласнив понад 2 мільйони гривень
Сьогодні, 15:10
 0
Медіа
відео
1/8