Росія стягує війська на півдні





Про це під час брифінгу 8 серпня заявила начальниця об'єднаного координаційного прессцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, повідомляє

"На півдні обстановка залишається напруженою, але контрольованою Силами оборони. Ворог підтягує резерви та намагається розгорнути ударні угруповання. Вишукує місця для проведення маневрів", – повідомила.



Однак ЗСУ тримають ситуацію під контролем, в тому числі і вогневим. Та суттєво вносять корективи у ці плани, розповіла Наталя Гуменюк.



"Просуватися суходолом окупант зараз не має можливості. Тому свою увагу акцентує на артилерійських обстрілах та ракетних ударах", – заявила.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На півдні росіяни підтягують резерви і формують ударні групи. Сили оборони ситуацію контролюють.Про це під час брифінгу 8 серпня заявила начальниця об'єднаного координаційного прессцентру Сил оборони півдня, повідомляє Gazeta.ua.

"На півдні обстановка залишається напруженою, але контрольованою Силами оборони. Ворог підтягує резерви та намагається розгорнути ударні угруповання. Вишукує місця для проведення маневрів", – повідомила.Однак ЗСУ тримають ситуацію під контролем, в тому числі і вогневим. Та суттєво вносять корективи у ці плани, розповіла Наталя Гуменюк."Просуватися суходолом окупант зараз не має можливості. Тому свою увагу акцентує на артилерійських обстрілах та ракетних ударах", – заявила.

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