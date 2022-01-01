Викрили жителя Хмельниччини, який пересилав поштою зброю на Волинь
Сьогодні, 16:42
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 30-річному жителю Хмельницької області повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Слідство вважає, що молодик двічі незаконно купував вогнепальну зброю та збував її клієнтам, яких шукав у месенджерах.
Пересилання зброї на Волинь відбувалося через поштового оператора.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Триває досудове розслідування.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 263 КК України - носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу – караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Слідство вважає, що молодик двічі незаконно купував вогнепальну зброю та збував її клієнтам, яких шукав у месенджерах.
Пересилання зброї на Волинь відбувалося через поштового оператора.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Триває досудове розслідування.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 263 КК України - носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу – караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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