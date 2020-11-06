Обіцяв завезти з Дніпра у Маріуполь: волинян ошукав жінок

Обіцяв завезти з Дніпра у Маріуполь: волинян ошукав жінок
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 27-річному жителю селища Любешів повідомили про підозру у вчиненні шахрайств.

Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.

Слідство вважає, що у червні 2022 року чоловік через соціальну мережу «Телеграм» підшукував жінок, які бажали виїхати з міста Дніпро Дніпропетровської області до міста Маріуполя, та за гроші пропонував їм послуги перевізника.

Довірливі потерпілі переказували йому кошти через Інтернет-банкінг – і ошуканець більше не виходив на зв'язок.

Нині він перебуває під домашнім арештом.

Триває досудове розслідування.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 190 КК України за шахрайство, вчинене повторно, передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

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Теги: волинянин, шахрай
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