Обіцяв завезти з Дніпра у Маріуполь: волинян ошукав жінок

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 27-річному жителю селища Любешів повідомили про підозру у вчиненні шахрайств.Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.Слідство вважає, що у червні 2022 року чоловік через соціальну мережу «Телеграм» підшукував жінок, які бажали виїхати з міста Дніпро Дніпропетровської області до міста Маріуполя, та за гроші пропонував їм послуги перевізника.Довірливі потерпілі переказували йому кошти через Інтернет-банкінг – і ошуканець більше не виходив на зв'язок.Нині він перебуває під домашнім арештом.Триває досудове розслідування.Довідково: санкцією ч. 2 ст. 190 КК України за шахрайство, вчинене повторно, передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.