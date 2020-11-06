Обіцяв завезти з Дніпра у Маріуполь: волинян ошукав жінок
Сьогодні, 17:12
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 27-річному жителю селища Любешів повідомили про підозру у вчиненні шахрайств.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Слідство вважає, що у червні 2022 року чоловік через соціальну мережу «Телеграм» підшукував жінок, які бажали виїхати з міста Дніпро Дніпропетровської області до міста Маріуполя, та за гроші пропонував їм послуги перевізника.
Довірливі потерпілі переказували йому кошти через Інтернет-банкінг – і ошуканець більше не виходив на зв'язок.
Нині він перебуває під домашнім арештом.
Триває досудове розслідування.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 190 КК України за шахрайство, вчинене повторно, передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.
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Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волині.
Слідство вважає, що у червні 2022 року чоловік через соціальну мережу «Телеграм» підшукував жінок, які бажали виїхати з міста Дніпро Дніпропетровської області до міста Маріуполя, та за гроші пропонував їм послуги перевізника.
Довірливі потерпілі переказували йому кошти через Інтернет-банкінг – і ошуканець більше не виходив на зв'язок.
Нині він перебуває під домашнім арештом.
Триває досудове розслідування.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 190 КК України за шахрайство, вчинене повторно, передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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