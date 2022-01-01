В Україні запустили сайт для підтримки людей, які пережили сексуальне насильство під час війни





У її створенні брали участь проєкт "Психічне здоров’я для України" / Mental Health for Ukraine (MH4U) у партнерстві з консалтинговою агенцією One Health, пише



З початку повномасштабної війни ми отримали вражаючі дані про масові злочини російських окупантів на території України. Станом на липень ООН зафіксували 124 випадки сексуального насильства від початку вторгнення росії, а українські правоохоронці відкрили понад 20 кримінальних проваджень щодо сексуального насильства, вчиненого російськими військовими. Але ці цифри – лише верхівка айсберга.



"Пережити сексуальне насильство під час війни – це надзвичайно травмуючий досвід. Не кожна людина, яка пройшла крізь нього, готова про це свідчити, говорити чи звернутися за допомогою. Світова практика показує, що у таких випадках люди можуть звернутися за допомогою через місяці чи роки. Ми хочемо вплинути на це в Україні, надавши людям всю необхідну інформацію про те, як та де можна отримати всебічну допомогу", – зазначив Гайко Кьоніґштайн, лідер проєкту MH4U.



Потрапити на сайт "Далі Є” можна за цим



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для українців запустили інформаційну платформу "Далі є", яка має на меті допомогти людям, які пережили сексуальне насильство під час війни. На сайті можна знайти всю необхідну інформацію у одному місці про те, як та де можна отримати медичну, психологічну та юридичну допомогу.У її створенні брали участь проєкт "Психічне здоров’я для України" / Mental Health for Ukraine (MH4U) у партнерстві з консалтинговою агенцією One Health, пише 24 канал. З початку повномасштабної війни ми отримали вражаючі дані про масові злочини російських окупантів на території України. Станом на липень ООН зафіксували 124 випадки сексуального насильства від початку вторгнення росії, а українські правоохоронці відкрили понад 20 кримінальних проваджень щодо сексуального насильства, вчиненого російськими військовими. Але ці цифри – лише верхівка айсберга."Пережити сексуальне насильство під час війни – це надзвичайно травмуючий досвід. Не кожна людина, яка пройшла крізь нього, готова про це свідчити, говорити чи звернутися за допомогою. Світова практика показує, що у таких випадках люди можуть звернутися за допомогою через місяці чи роки. Ми хочемо вплинути на це в Україні, надавши людям всю необхідну інформацію про те, як та де можна отримати всебічну допомогу", – зазначив, лідер проєкту MH4U.Потрапити на сайт "Далі Є” можна за цим посиланням . На сторінці покроково описано те, яким чином можна самостійно допомогти собі у такій ситуації, а також контакти надійних організацій, куди можна звернутися за медичною, психологічною та юридичною допомогою в Україні та Польщі.

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