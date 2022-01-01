В Україні запустили сайт для підтримки людей, які пережили сексуальне насильство під час війни

В Україні запустили сайт для підтримки людей, які пережили сексуальне насильство під час війни
Для українців запустили інформаційну платформу "Далі є", яка має на меті допомогти людям, які пережили сексуальне насильство під час війни. На сайті можна знайти всю необхідну інформацію у одному місці про те, як та де можна отримати медичну, психологічну та юридичну допомогу.

У її створенні брали участь проєкт "Психічне здоров’я для України" / Mental Health for Ukraine (MH4U) у партнерстві з консалтинговою агенцією One Health, пише 24 канал.

З початку повномасштабної війни ми отримали вражаючі дані про масові злочини російських окупантів на території України. Станом на липень ООН зафіксували 124 випадки сексуального насильства від початку вторгнення росії, а українські правоохоронці відкрили понад 20 кримінальних проваджень щодо сексуального насильства, вчиненого російськими військовими. Але ці цифри – лише верхівка айсберга.

"Пережити сексуальне насильство під час війни – це надзвичайно травмуючий досвід. Не кожна людина, яка пройшла крізь нього, готова про це свідчити, говорити чи звернутися за допомогою. Світова практика показує, що у таких випадках люди можуть звернутися за допомогою через місяці чи роки. Ми хочемо вплинути на це в Україні, надавши людям всю необхідну інформацію про те, як та де можна отримати всебічну допомогу", – зазначив Гайко Кьоніґштайн, лідер проєкту MH4U.

Потрапити на сайт "Далі Є” можна за цим посиланням. На сторінці покроково описано те, яким чином можна самостійно допомогти собі у такій ситуації, а також контакти надійних організацій, куди можна звернутися за медичною, психологічною та юридичною допомогою в Україні та Польщі.

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Теги: сексуальне насильство, війна
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