Коли потрібно викликати «швидку»: у МОЗ нагадали основні підстави





У Міністерстві охорони здоров’я



У МОЗ навели статистику за минулий тиждень, коли до "швидкої" зателефонували 153 717 разів.



"26% дзвінків потребували лише телефонної консультації. Ще 7% були помилковими. Загалом бригади виїхали на виклик у 47% випадків", – йдеться в повідомленні.



Коли варто телефонувати до "103":



- проблеми з диханням або його відсутність;

- ознаки масивної кровотечі;

- біль, відчуття стиснення у грудній клітині;

- втрата свідомості або її сплутаність;

- ознаки інфаркту або інсульту.



При цьому під час спілкування диспетчер має виявити підстави для виїзду бригади лікарів, лише після цього медиків направляють до пацієнта.



Якщо ж таких підстав немає, та надається лише консультація телефоном.



Окрім цього пацієнта можуть скерувати до сімейного лікаря, якщо його стан не є невідкладним, але потребує огляду чи обстеження.

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