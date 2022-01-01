Коли потрібно викликати «швидку»: у МОЗ нагадали основні підстави

Коли потрібно викликати «швидку»: у МОЗ нагадали основні підстави
Нерідко українці телефонують за номером 103 у випадку високої температури, однак це не є підставою для виклику медиків.

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали, за яких умов потрібно викликати швидку медичну допомогу.

У МОЗ навели статистику за минулий тиждень, коли до "швидкої" зателефонували 153 717 разів.

"26% дзвінків потребували лише телефонної консультації. Ще 7% були помилковими. Загалом бригади виїхали на виклик у 47% випадків", – йдеться в повідомленні.

Коли варто телефонувати до "103":

- проблеми з диханням або його відсутність;
- ознаки масивної кровотечі;
- біль, відчуття стиснення у грудній клітині;
- втрата свідомості або її сплутаність;
- ознаки інфаркту або інсульту.

При цьому під час спілкування диспетчер має виявити підстави для виїзду бригади лікарів, лише після цього медиків направляють до пацієнта.

Якщо ж таких підстав немає, та надається лише консультація телефоном.

Окрім цього пацієнта можуть скерувати до сімейного лікаря, якщо його стан не є невідкладним, але потребує огляду чи обстеження.

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Теги: МОЗ, швидка допомога
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