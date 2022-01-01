YouTube запустив автоматичні субтитри українською мовою





Про це на своїй сторінці в соцмережі Михайло Федоров.



“Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською. На зустрічах з Google ми неодноразово обговорювали доступність сервісів компанії українською мовою. Зокрема, і субтитрів на YouTube. Наша команда робить все, щоб більше світових продуктів та сервісів були доступні українською”, - наголосив Михайло Федоров.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! YouTube запровадив можливість дивитися контент з автоматичним перекладом субтитрів на українську.Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації“Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською. На зустрічах з Google ми неодноразово обговорювали доступність сервісів компанії українською мовою. Зокрема, і субтитрів на YouTube. Наша команда робить все, щоб більше світових продуктів та сервісів були доступні українською”, - наголосив Михайло Федоров.

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