YouTube запустив автоматичні субтитри українською мовою
Сьогодні, 20:30
YouTube запровадив можливість дивитися контент з автоматичним перекладом субтитрів на українську.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською. На зустрічах з Google ми неодноразово обговорювали доступність сервісів компанії українською мовою. Зокрема, і субтитрів на YouTube. Наша команда робить все, щоб більше світових продуктів та сервісів були доступні українською”, - наголосив Михайло Федоров.
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Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською. На зустрічах з Google ми неодноразово обговорювали доступність сервісів компанії українською мовою. Зокрема, і субтитрів на YouTube. Наша команда робить все, щоб більше світових продуктів та сервісів були доступні українською”, - наголосив Михайло Федоров.
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