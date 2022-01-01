У Миколаєві за вихідні затримали близько 400 осіб за підозрою у співпраці з РФ, – генерал





Про це розповів в ефірі телеканалу "Київ" генерал Дмитро Марченко, який раніше керував обороною міста й нещодавно знову повернувся до Миколаєва, пише



За його словами, затримані передавали ворогу цінну інформацію і це вже офіційно підтверджено.



"Я поки не можу про це казати, але вона (комендантська година) пройшла дуже вдало, дуже добре "почистили" місто, крім колаборантів знайшли дуже багато інших правопорушень, вихідні пройшли не просто так", - запевнив Марченко.



Нагадаємо,



Раніше сьогодні голова ОВА Віталій Кім розповів, що за цей період було зареєстровано два десятки кримінальних проваджень та затримано п'ятьох осіб, які перебували в розшуку. "Знайшли обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи тощо. Розібралися з однією групою, яка тепер нам не заважатиме. Як бачите, ніхто нікого не розстріляв. Ніхто не напав на Баштанку чи Миколаїв", - написав Кім.



Також СБУ відзвітувала про затримання осіб, які корегували ворожі обстріли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Миколаєві минулими вихідними під час тривалої комендантської години було затримано близько 400 осіб.Про це розповів в ефірі телеканалу "Київ" генерал, який раніше керував обороною міста й нещодавно знову повернувся до Миколаєва, пише УНІАН За його словами, затримані передавали ворогу цінну інформацію і це вже офіційно підтверджено."Я поки не можу про це казати, але вона (комендантська година) пройшла дуже вдало, дуже добре "почистили" місто, крім колаборантів знайшли дуже багато інших правопорушень, вихідні пройшли не просто так", - запевнив Марченко.Нагадаємо, з вечора п'ятниці до ранку понеділка Миколаїв був закритий на виїзд та в'їзд, у місті було оголошено комендантську годину й заборонено пересування без поважної причини. Правоохоронці та військові, серед іншого, ходили з перевірками по квартирах та будинках.Раніше сьогодні голова ОВА Віталій Кім розповів, що за цей період було зареєстровано два десятки кримінальних проваджень та затримано п'ятьох осіб, які перебували в розшуку. "Знайшли обладнання, яке реєструвало фейкові облікові записи тощо. Розібралися з однією групою, яка тепер нам не заважатиме. Як бачите, ніхто нікого не розстріляв. Ніхто не напав на Баштанку чи Миколаїв", - написав Кім.Також СБУ відзвітувала про затримання осіб, які корегували ворожі обстріли.

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