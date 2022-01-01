США виділили військовий пакет для України на 1 млрд доларів: що туди увійшло





Про це повідомляє



Повідомляється, що військова допомога передбачена для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Її поставлятимуть із запасів американського Міноборони.



Можливості нового пакета включають:



Додаткові боєприпаси для HIMARS;



75000 боєприпасів для 155-мм артилерії;



20 додаткових 120-мм мінометних систем та 20 000 боєприпасів до них;



Боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;



1 000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4;



50 броньованих медичних автомобілів;



Протипіхотні боєприпаси Claymore;



Вибухівку С-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання;



Медичне приладдя, в тому числі аптечки, бинти, монітори та інше обладнання.



Нагадаємо, цього тижня очікуються ще рішення щодо військової допомоги Україні, оскільки 11 серпня у Копенгагені відбудеться зустріч західних союзників, яка розглядається як розширення формату "Рамштайн".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 млрд доларів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагона.Повідомляється, що військова допомога передбачена для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Її поставлятимуть із запасів американського Міноборони.Можливості нового пакета включають:Додаткові боєприпаси для HIMARS;75000 боєприпасів для 155-мм артилерії;20 додаткових 120-мм мінометних систем та 20 000 боєприпасів до них;Боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;1 000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4;50 броньованих медичних автомобілів;Протипіхотні боєприпаси Claymore;Вибухівку С-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання;Медичне приладдя, в тому числі аптечки, бинти, монітори та інше обладнання.Нагадаємо, цього тижня очікуються ще рішення щодо військової допомоги Україні, оскільки 11 серпня у Копенгагені відбудеться зустріч західних союзників, яка розглядається як розширення формату "Рамштайн".

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