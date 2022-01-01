США виділили військовий пакет для України на 1 млрд доларів: що туди увійшло
Сьогодні, 22:00
Міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагона.
Повідомляється, що військова допомога передбачена для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Її поставлятимуть із запасів американського Міноборони.
Можливості нового пакета включають:
Додаткові боєприпаси для HIMARS;
75000 боєприпасів для 155-мм артилерії;
20 додаткових 120-мм мінометних систем та 20 000 боєприпасів до них;
Боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
1 000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4;
50 броньованих медичних автомобілів;
Протипіхотні боєприпаси Claymore;
Вибухівку С-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання;
Медичне приладдя, в тому числі аптечки, бинти, монітори та інше обладнання.
Нагадаємо, цього тижня очікуються ще рішення щодо військової допомоги Україні, оскільки 11 серпня у Копенгагені відбудеться зустріч західних союзників, яка розглядається як розширення формату "Рамштайн".
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагона.
Повідомляється, що військова допомога передбачена для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Її поставлятимуть із запасів американського Міноборони.
Можливості нового пакета включають:
Додаткові боєприпаси для HIMARS;
75000 боєприпасів для 155-мм артилерії;
20 додаткових 120-мм мінометних систем та 20 000 боєприпасів до них;
Боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
1 000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4;
50 броньованих медичних автомобілів;
Протипіхотні боєприпаси Claymore;
Вибухівку С-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання;
Медичне приладдя, в тому числі аптечки, бинти, монітори та інше обладнання.
Нагадаємо, цього тижня очікуються ще рішення щодо військової допомоги Україні, оскільки 11 серпня у Копенгагені відбудеться зустріч західних союзників, яка розглядається як розширення формату "Рамштайн".
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