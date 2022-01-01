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США виділили військовий пакет для України на 1 млрд доларів: що туди увійшло

США виділили військовий пакет для України на 1 млрд доларів: що туди увійшло
Міністерство оборони США санкціонувало надання Україні нового пакету військової допомоги на 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагона.

Повідомляється, що військова допомога передбачена для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Її поставлятимуть із запасів американського Міноборони.

Можливості нового пакета включають:

Додаткові боєприпаси для HIMARS;

75000 боєприпасів для 155-мм артилерії;

20 додаткових 120-мм мінометних систем та 20 000 боєприпасів до них;

Боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;

1 000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4;

50 броньованих медичних автомобілів;

Протипіхотні боєприпаси Claymore;

Вибухівку С-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання;

Медичне приладдя, в тому числі аптечки, бинти, монітори та інше обладнання.

Нагадаємо, цього тижня очікуються ще рішення щодо військової допомоги Україні, оскільки 11 серпня у Копенгагені відбудеться зустріч західних союзників, яка розглядається як розширення формату "Рамштайн".

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Теги: Росія, Україна, війна
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