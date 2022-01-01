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Обвинувачений у держзраді лучанин не визнає провину: його судитиме колегія суддів

Обвинувачений у держзраді лучанин не визнає провину: його судитиме колегія суддів
У Луцькому міськрайонному суді 8 серпня відбулося підготовче судове засідання за обвинуваченням у державній зраді луцького скрипаля та авіалюбителя Іллі Сметаніна. Свою вину лучанин не визнає.

Про це передає кореспондентка Суспільного.

Під час судового засідання знімати обвинуваченого, його адвоката та батьків суд заборонив. Про це клопотав сам Сметанін.

Ілля Сметанін просив суд змінити йому запобіжний захід з тримання пів вартою на домашній арешт. Прокурор виступи проти. Сторона обвинувачення наполягла, що обвинувачений може повторно зв'язатися з російськими спецслужбами.

"Останній всупереч подіям 24.02 все ж продовжував спілкуватися та надавати інформацію про військові об'єкти та ситуацію в регіоні співробітникам спеціальних служб російської федерації, перебуваючи на волі може мати можливість зв'язку із представником іноземної держави", – зазначив прокурор Сергій Зубань.

Також під час підготовчого засідання суддя Ігор Ясельський підтримав прохання Сметаніна про розгляд справи не одним суддею, а колегією із трьох суддів.

Прокуратура та адвокат обвинуваченого клопотали, щоб справу вели у закритому режимі. Доступ журналістів обмежили, бо під час судових засідань буде озвучена закрита для громадськості інформація.

Наразі суд продовжив обвинуваченому у держзраді лучанину строк тримання під вартою на 60 діб. Наступне засідання призначили на 15 серпня, воно відбудеться в закритому режимі.

У разі доведення вини Іллі Сметаніну загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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