Про виготовлення Bayraktar в Україні та волинські паляниці: добрі новини від ВолиньPost за 8 серпня

Війна в Україні досі триває, та перемоги на фронті ми маємо щодня! Наші захисники та захисниці продовжують боротися завдяки безмежній вірі та потужній праці кожного українця.А ми продовжуємо тримати інформаційний фронт і шукати добро щодня, тож далі у нашій підбірці – лише позитивні новини.Від початку широкомасштабного вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше 5083 одиниці військової техніки.Станом на 7 серпня опубліковано фотографії 3238 одиниць знищеної російської техніки, 109 – пошкодженої, 326 – "покинутої". Ще 1410 одиниць військової техніки армії Росії було захоплено українськими військовими. Техніка, яку віднесено в категорію "покинута", скоріш за все, була потім захоплена або знищена.Волонтери в Луцьку склали і передали українським військовослужбовцям на передову майже 19 тисяч сухих наборів їжі. У кожну коробку пакують денну норму продуктів для однієї дорослої людини.У набори, зі слів волонтерки, кладуть різні продукти: м'ясну або рибну консерву, суп швидкого приготування, кашу чи картопляне пюре, пакетики з сухофруктами, галети, печиво та поживні батончики. До сухпайків, окрім їжі, волонтери також кладуть малюнки від дітей та листівки з побажаннями та приємними словами для військових.11, 12 та 13 серпня мережа магазинів канцтоварів «Офіс Центр» святкуватиме день народження. У ці дні є нагода купити канцтовари до старту навчання максимально вигідно.Зокрема, магазини пропонуватимуть своїм покупцям знижки до 50%.Окрім того, «Офіс Центр» підготував розіграш призів на суму 50 000 гривень. Кожен, хто здійснить покупку на суму від 1000 гривень, візьме участь у розіграші подарунків, які точно сподобаються.Сьогодні вночі, 8 серпня, високоточними ракетами HIMARS було нанесене вогневе ураження по пунктам тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя."За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки. Понад 100 російських солдат, які в цю ніч знаходилися в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзону, а їх батьки вже обирають модель та колір автомобілю Lada", - повідомив мер Мелітополя140 орків відправили до пекла лише за одну добу! Загальні бойові втрати противника на 8 серпня орієнтовно склали:особового складу - близько 42 340 (+140) осіб,танків - 1811 (+6) од,бойових броньованих машин - 4070 (+15) од,артилерійських систем - 960 (+2) од,РСЗВ - 261 (+1) од,засобів ППО - 132 (+0) од,літаків - 223 (+0) од,вертольотів - 192 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 754 (+4),крилатих ракет - 182 (+0),кораблів/катерів - 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 2993 (+15) од,спеціальної техніки - 86 (+0).Волонтерки-кухарі Підгайцівської громади в одному з навчальних закладів випікають хліб для військових та цивільних у регіони, де тривають бої. Волинські господині печуть паляниці з надією на перемогу.Про це розповіла журналістам кухарка, онук якої зараз на строковій службі.Спершу жінки готували різні страви, проте виявилося, що найбільше на передовій бійці потребують хліба. "У нас є такий капелан, батюшка Іван, каже: "Вони дуже просять хліба. Ви б бачили ті очі, як даєш хліб". Не знаю, скільки тисяч, але ми спекли багато", – каже волинянка.Волинянкитастали чемпіонками Європи з жиму лежачи, який проходив у столиці Угорщини.Оксана Мотрунчик у ваговій категорії до 47 кілограмів витиснула штангу вагою 95 кг, а Оксана Ведмідь викинула 137,5 кг у категорії до 52 кг.Головний лісівник областітакож зазначив, що визначено механізм, за яким надаватимуться дрова родинам загиблих і зниклих безвісти захисників, за пільговими цінами - сім’ям військових, що нині боронять країну, внутрішньо переміщеним особам, власникам домогосподарств, які прихистили переселенців.Зауважують, що реалізація дров паливних для населення вже активно триває. До слова, держлісгоспи Волинського ОУЛМГ за останній період реалізували 33 тис. куб. м дров‘яної деревини.Завод таки будуватимуть! Київ та Анкара підписали угоду, що передбачає створення заводу з виготовлення безпілотників Bayraktar в Україні ще на початку лютого 2022-го. А нещодавно власник Baykar уже зареєстрував в Україні компанію та придбав земельну ділянку, де буде виробництво безпілотників.У війні з Росією 20-річний військовослужбовець із Ковеляотримав тяжке поранення. Юнак переніс складну операцію і сів на інвалідний візок. Нині ж – поїхав у Ригу на реабілітацію, аби знову стати на ноги. І йому це неодмінно вдасться!«Зараз, по прибуттю, Макс проходить обстеження в клініці. Прошу всіх, в кого є хороші знайомі в Ризі, попросити провідати та огорнути його на інших хлопців родинною підтримкою, адже Баховець вперше в Латвії і дуже хвилюється!» – закликає