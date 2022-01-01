9 серпня на Волині: гортаючи календар
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День народження 9 серпня у журналіста, начальника відділу зв'язків з громадськістю ВНУ імені Лесі Українки Андрія Мошкуна (на фото).
Також особисте свято сьогодні відзначає головний лікар Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Леся Карпюк, громадська активістка Оксана Лойко, журналіст Тетяна Ізотова.
Вітаємо їх зі святом та бажаємо міцного здоров'я, любові й достатку.
Іменинники сьогодні – Миколи. Зичимо їм радості від життя й удачі на щодень.
Сьогодні, 9 серпня, у світі відзначають Міжнародний день корінних народів світу, а віряни вшановують пам'ять християнського святого Пантелеймона.
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Також особисте свято сьогодні відзначає головний лікар Волинського обласного шкірно-венерологічного диспансеру Леся Карпюк, громадська активістка Оксана Лойко, журналіст Тетяна Ізотова.
Вітаємо їх зі святом та бажаємо міцного здоров'я, любові й достатку.
Іменинники сьогодні – Миколи. Зичимо їм радості від життя й удачі на щодень.
Сьогодні, 9 серпня, у світі відзначають Міжнародний день корінних народів світу, а віряни вшановують пам'ять християнського святого Пантелеймона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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