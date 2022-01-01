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В громаді на Волині готують шкільні укриття: скільки їх буде і чи вистачить на всіх дітей

В громаді на Волині готують шкільні укриття: скільки їх буде і чи вистачить на всіх дітей
У Ківерцівській громаді є 17 загальноосвітніх закладів. Наразі укриття облаштовують у семи із них. 10 шкіл не мають підвальних приміщень, учні навчатимуться дистанційно.

Про це розповів Суспільному Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук.

Укриттів, які облаштовують в семи школах, вистачить на 2 250 дітей. Загалом в Ківерцівській тергромаді навчається 3 950 учнів.

Зі слів міського голови, облаштування одного укриття вартує від пів мільйона гривень. Кошти на це виділили з міського бюджету. Скільки це вартуватиме загалом, каже, поки назвати не може, бо роботи тривають.

В одному з шкільних укриттів, що розраховане на 400 людей, наразі монтують електропроводку, витяжку та фарбують стіни.

"Тут була повна розруха – це колишній тир. Тут не було ні освітлення, ні підлоги, тут не було нічого. Це укриття, яке буде витримувати два три дні. Будуть на декілька днів і продукти харчування поставлені", – говорить Олександр Ковальчук.

Тривають також роботи і в дитсадках громади. Нині облаштовують укриття в чотирьох ДНЗ. Суспільне поспілкувалося з батьками школярів та дошкільнят у Ківерцях і запитали, чи будуть їхні діти відвідувати заклади освіти у воєнний час.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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