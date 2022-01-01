Росія закрила для США інспекцію свого ядерного озброєння





Про це повідомило міністерство закордонних справ росії, цитує ТАСС, пише



У відомстві заявили, що 8 серпня дипломатичними каналами вже повідомили про це США. Росіяни кажуть, що вдалися до такого кроку внаслідок нібито прагнення Вашингтона домогтися перезапуску інспекційної діяльності на нових умовах.



Москва зазначає, що ці умови «не враховують існуючі реалії, створюють для США односторонні переваги та фактично позбавляють російську федерацію права на здійснення інспекцій на американській території».



Договір про скорочення стратегічного наступального озброєння (СНО-3) набув чинності у 2011 році. Він передбачає скорочення стратегічного ядерного озброєння, а також передбачає взаємні інспекції об'єктів, на яких є ядерна зброя.



На початку серпня президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація готова до переговорів про систему контролю над ядерним озброєнням, яка прийде на зміну ядерній угоді СНО-3.



А втім, для нових переговорів «потрібен добросовісний партнер, готовий до співпраці», вважає Байден. Він зазначив, що Росія має показати, що готова відновити роботу зі США, особливо після вторгнення в Україну.



Він додав, що Китай як член ДНЯЗ та «ядерної п'ятірки» також має взяти участь у переговорах, «які зменшать ризик прорахунків та вирішать дестабілізаційну військову динаміку».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія заявила, що тимчасово закрила для США інспекцію об'єктів, за якими американці могли спостерігати у межах двостороннього Договору про скорочення стратегічного наступального озброєння.Про це повідомило міністерство закордонних справ росії, цитує ТАСС, пише Громадське У відомстві заявили, що 8 серпня дипломатичними каналами вже повідомили про це США. Росіяни кажуть, що вдалися до такого кроку внаслідок нібито прагнення Вашингтона домогтися перезапуску інспекційної діяльності на нових умовах.Москва зазначає, що ці умови «не враховують існуючі реалії, створюють для США односторонні переваги та фактично позбавляють російську федерацію права на здійснення інспекцій на американській території».Договір про скорочення стратегічного наступального озброєння (СНО-3) набув чинності у 2011 році. Він передбачає скорочення стратегічного ядерного озброєння, а також передбачає взаємні інспекції об'єктів, на яких є ядерна зброя.На початку серпня президент СШАзаявив, що його адміністрація готова до переговорів про систему контролю над ядерним озброєнням, яка прийде на зміну ядерній угоді СНО-3.А втім, для нових переговорів «потрібен добросовісний партнер, готовий до співпраці», вважає Байден. Він зазначив, що Росія має показати, що готова відновити роботу зі США, особливо після вторгнення в Україну.Він додав, що Китай як член ДНЯЗ та «ядерної п'ятірки» також має взяти участь у переговорах, «які зменшать ризик прорахунків та вирішать дестабілізаційну військову динаміку».

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