Дозвіл на виїзд дитини за кордон може з'явитися в «Дії»: що відомо





Про це пише Михайла Федорова.



Команда Мінцифри обговорила запуск дозволу на виїзд дитини за кордон у "Дії". Федоров додав, що це особливо актуально під час війни, коли багато українок із дітьми виїжджають за кордон.



Він зазначив, що Верховна рада підтримала цю ініціативу у першому читанні. Наразі Мінцифра чекаємо на рішення нардепів у другому читанні і активно готується до запуску.



Федоров також додав, що більшість країн ЄС вже запровадили електронні форми для такого дозволу. Так, у Франції її можна просто завантажити з сайту, а Італія, Німеччина й Литва взагалі не мають такої процедури.



Наразі в Україні для виїзду дитини за кордон з одним з батьків необхідно отримати нотаріально завірену письмову згоду другого.



Нагадаємо, "Дія" покращить функціонал для переселенців. У додатку найближчим часом можна буде змінити місце проживання при повторному переміщенні.

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