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Дозвіл на виїзд дитини за кордон може з'явитися в «Дії»: що відомо

Дозвіл на виїзд дитини за кордон може з'явитися в «Дії»: що відомо
У додатку "Дія" може з'явиться можливість оформити дозвіл на виїзд дитини з України. Мінцифра вже готується до запуску нового документу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Команда Мінцифри обговорила запуск дозволу на виїзд дитини за кордон у "Дії". Федоров додав, що це особливо актуально під час війни, коли багато українок із дітьми виїжджають за кордон.

Він зазначив, що Верховна рада підтримала цю ініціативу у першому читанні. Наразі Мінцифра чекаємо на рішення нардепів у другому читанні і активно готується до запуску.

Федоров також додав, що більшість країн ЄС вже запровадили електронні форми для такого дозволу. Так, у Франції її можна просто завантажити з сайту, а Італія, Німеччина й Литва взагалі не мають такої процедури.

Наразі в Україні для виїзду дитини за кордон з одним з батьків необхідно отримати нотаріально завірену письмову згоду другого.

Нагадаємо, "Дія" покращить функціонал для переселенців. У додатку найближчим часом можна буде змінити місце проживання при повторному переміщенні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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