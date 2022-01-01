Унаслідок обстрілу Сумщини загинула жінка, за добу в області було понад 130 «прильотів», – ОВА





Про це Дмитро Живицький, пише Громадське.



За його словами, росіяни били зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів, а також стрілецької зброї. Окупанти били по Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській Глухівській, Есманській та Великописарівській громадах.



Унаслідок обстрілу села Катеринівка Шалигинської громади, який стався об 11:20, від осколкового поранення в шию загинула місцева мешканка.



Обстріли прикордонних областей



росіян змусили відступити з Чернігівської та Сумської областей ще на початку квітня, проте обстріли прикордоння продовжуються. Основні сили рф нині зосередила на сході та півдні України, проте утримує деякі свої підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей.



За даними Держприкордонслужби, окупанти роблять це для демонстрації сил та відволікання українських військових. Прикордонники поки що не повідомляли про формування ударної групи для повторного наступу.



Натомість окупанти регулярно відкривають вогонь по Чернігівщині та Сумщині з артилерії, мінометів, стрілецької зброї, а також скидають вибухові предмети з безпілотників і б'ють ракетами. Наприклад, 7 серпня в одній із громад Сумщини росіяни влучили в цивільну інфраструктуру, а в іншій через обстріли розпочалася пожежа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупаційні війська 8 серпня продовжували обстрілювати Сумську область: за добу в регіоні було понад 130 «прильотів», загинула жінка.Про це повідомив голова Сумської ОВА, пише Громадське.За його словами, росіяни били зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів, а також стрілецької зброї. Окупанти били по Миропільській, Середино-Будській, Хотінській, Краснопільській, Шалигинській Глухівській, Есманській та Великописарівській громадах.Унаслідок обстрілу села Катеринівка Шалигинської громади, який стався об 11:20, від осколкового поранення в шию загинула місцева мешканка.Обстріли прикордонних областейросіян змусили відступити з Чернігівської та Сумської областей ще на початку квітня, проте обстріли прикордоння продовжуються. Основні сили рф нині зосередила на сході та півдні України, проте утримує деякі свої підрозділи у прикордонних районах Брянської та Курської областей.За даними Держприкордонслужби, окупанти роблять це для демонстрації сил та відволікання українських військових. Прикордонники поки що не повідомляли про формування ударної групи для повторного наступу.Натомість окупанти регулярно відкривають вогонь по Чернігівщині та Сумщині з артилерії, мінометів, стрілецької зброї, а також скидають вибухові предмети з безпілотників і б'ють ракетами. Наприклад, 7 серпня в одній із громад Сумщини росіяни влучили в цивільну інфраструктуру, а в іншій через обстріли розпочалася пожежа.

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