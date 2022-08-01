Пентагон оцінює загальні втрати РФ в Україні у 70-80 тисяч

Колін Каль заявив, що Росія втратила близько 70-80 тисяч військових убитими й скаліченими в ході війни проти України.



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"Я думаю, що можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, зазнали 70 або 80 тисяч втрат менш ніж за шість місяців. Зараз ідеться разом про вбитих у бою та поранених у бою, це число може бути трохи нижчим чи трохи вищим, але я думаю, що порядок чисел приблизно такий", – зазначив Каль на брифінгу.



Представник Пентагону додав, що кількість втрат з боку російських військ є значною, якщо врахувати, що Росія "не досягла жодної з цілей Владіміра Путіна" після вторгнення в Україну наприкінці лютого.



"Український бойовий дух і воля до боротьби беззаперечні, і, я думаю, набагато вищі, ніж у середньому воля до боротьби з боку Росії, тому я думаю, що це дає українцям значну перевагу", – додав він.



У середині липня стала відома оцінка британських військових, згідно з якою Росія втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил – це 50 тисяч російських солдатів, які загинули або були поранені у війні, мінус майже 1700 російських танків і майже 4 тисячі бойових броньованих машин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Заступник міністра оборони США з питань політикизаявив, що Росія втратила близько 70-80 тисяч військових убитими й скаліченими в ході війни проти України.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN."Я думаю, що можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, зазнали 70 або 80 тисяч втрат менш ніж за шість місяців. Зараз ідеться разом про вбитих у бою та поранених у бою, це число може бути трохи нижчим чи трохи вищим, але я думаю, що порядок чисел приблизно такий", – зазначив Каль на брифінгу.Представник Пентагону додав, що кількість втрат з боку російських військ є значною, якщо врахувати, що Росія "не досягла жодної з цілей Владіміра Путіна" після вторгнення в Україну наприкінці лютого."Український бойовий дух і воля до боротьби беззаперечні, і, я думаю, набагато вищі, ніж у середньому воля до боротьби з боку Росії, тому я думаю, що це дає українцям значну перевагу", – додав він.У середині липня стала відома оцінка британських військових, згідно з якою Росія втратила понад 30% наступального потенціалу наземних сил – це 50 тисяч російських солдатів, які загинули або були поранені у війні, мінус майже 1700 російських танків і майже 4 тисячі бойових броньованих машин.

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