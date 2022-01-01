Колектив ліцею на Волині виготовив та передав на фронт сотню сонячних зарядних пристроїв
Сьогодні, 08:25
У ліцеї №11 у Ковелі уже четвертий місяць виготовляють зарядні пристрої для ЗСУ, які працюють завдяки сонячній енергії.
Про це повідомили в пресслужбі Ковельської міської ради.
На фронті досить часто немає можливості підзарядити від електромережі мобільні телефони, рації, повербанки.
Працівники одинадцятого ліцею зібрали значну суму грошей, за які купують сонячні панелі. Разом із партнерами з м. Бжег Дольний, зокрема з Якубом Лукойко, доставляють їх з Німеччини.
Для виготовлення пластикових деталей придбали 3D-принтер. Вчитель трудового навчання Роман Понедільник, фізичної культури Роман Жук та інженер комп’ютерних класів Віталій Мельничук перетворюють панелі в зарядні пристрої.
Вчителі обслуговуючої праці Тамара Хавіна та Світлана Олексюк шиють для них переносні сумки.
На днях була передана на схід сота зарядна сонячна панель. Географія відправлень досить широка. Про роботу ковельських вчителів знають бійці ЗСУ – телефонують. Потреба в пристроях досить суттєва. Підтримує цю хорошу справу і Ковельська міська влада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в пресслужбі Ковельської міської ради.
На фронті досить часто немає можливості підзарядити від електромережі мобільні телефони, рації, повербанки.
Працівники одинадцятого ліцею зібрали значну суму грошей, за які купують сонячні панелі. Разом із партнерами з м. Бжег Дольний, зокрема з Якубом Лукойко, доставляють їх з Німеччини.
Для виготовлення пластикових деталей придбали 3D-принтер. Вчитель трудового навчання Роман Понедільник, фізичної культури Роман Жук та інженер комп’ютерних класів Віталій Мельничук перетворюють панелі в зарядні пристрої.
Вчителі обслуговуючої праці Тамара Хавіна та Світлана Олексюк шиють для них переносні сумки.
На днях була передана на схід сота зарядна сонячна панель. Географія відправлень досить широка. Про роботу ковельських вчителів знають бійці ЗСУ – телефонують. Потреба в пристроях досить суттєва. Підтримує цю хорошу справу і Ковельська міська влада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія закрила для США інспекцію свого ядерного озброєння
Сьогодні, 03:13
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку 9 серпня
Сьогодні, 09:21
У Білорусі у Брестській і Гомельській областях продовжують виконувати завдання з посилення кордону, – Генштаб
Сьогодні, 09:08
Колектив ліцею на Волині виготовив та передав на фронт сотню сонячних зарядних пристроїв
Сьогодні, 08:25
Унаслідок обстрілу Сумщини загинула жінка, за добу в області було понад 130 «прильотів», – ОВА
Сьогодні, 05:38
Медіа