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Колектив ліцею на Волині виготовив та передав на фронт сотню сонячних зарядних пристроїв

Колектив ліцею на Волині виготовив та передав на фронт сотню сонячних зарядних пристроїв
У ліцеї №11 у Ковелі уже четвертий місяць виготовляють зарядні пристрої для ЗСУ, які працюють завдяки сонячній енергії.

Про це повідомили в пресслужбі Ковельської міської ради.

На фронті досить часто немає можливості підзарядити від електромережі мобільні телефони, рації, повербанки.

Працівники одинадцятого ліцею зібрали значну суму грошей, за які купують сонячні панелі. Разом із партнерами з м. Бжег Дольний, зокрема з Якубом Лукойко, доставляють їх з Німеччини.

Для виготовлення пластикових деталей придбали 3D-принтер. Вчитель трудового навчання Роман Понедільник, фізичної культури Роман Жук та інженер комп’ютерних класів Віталій Мельничук перетворюють панелі в зарядні пристрої.

Вчителі обслуговуючої праці Тамара Хавіна та Світлана Олексюк шиють для них переносні сумки.
Колектив ліцею на Волині виготовив та передав на фронт сотню сонячних зарядних пристроїв

На днях була передана на схід сота зарядна сонячна панель. Географія відправлень досить широка. Про роботу ковельських вчителів знають бійці ЗСУ – телефонують. Потреба в пристроях досить суттєва. Підтримує цю хорошу справу і Ковельська міська влада.
Колектив ліцею на Волині виготовив та передав на фронт сотню сонячних зарядних пристроїв

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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